У веселих передноворічних розвагах

Ми всі з нетерпінням чекаємо зиму, адже це час, коли стаються дива, здійснюються мрії, це період, коли традиційні свята супроводжуються іграми, щедрівками, колядками, казковими дійствами.

Серед таких свят – день Андрія, одне з великих та найулюбленіших, у якому народні традиції міцно переплелися з релігійними.

Учні 11-х класів та вчителі Радивилівського НВК «Школа №1 – гімназія» Чуй Г.В., Пасічник О.Б., Добридник О.М., Новосад О.С., Шарун А.Ю., Фещук І.Д., Валентюк М.Г., Савицький А.М. відтворили традиційні вечорниці.

Гості свята насолоджувались співом, веселими жартами та народними танцями. Господиня та її кумоньки розважали дівчат бувальщинами, кумедними спогадами. Гамірно стало в світлиці, коли прибула голосна когорта парубків. Молодь співала, танцювала, веселилася. Прокопович Роман гарно вжився в роль Голохвастова, а Грицишина Валерія – у роль Галини. Впродовж вечорниць лунали дотепні жарти дівчат над кумедним Грицьком (роль якого зіграв Глібко Максим) та Уляною (артистично зіграла роль Гаврищук Вікторія). Глядачів заінтригувала інсценізація пісні «Ой під вишнею, під черешнею…» у виконанні Гаврищук Наталії та Кусака Романа.

Будь-які вечорниці не обходяться і без комічних сцен. До дівчат завітали баба Палажка з бабою Параскою, в які вдало перевтілилися Воронко Яна та Шевчук Богдана. Пан Калитинський (Кусак Роман) ніяк не хотів віддавати смачного пирога, але Коцюбинський ( Прокопович Роман) все ж таки спробував її смак. Проте не тільки хлопці скакали до калити, дівчата також задумали хитрощами скуштувати її. Обдуривши пана Калитинського, вони забрали у нього бороду та зняли кожух. Після цього господиня поділила калиту між дівчатами та хлопцями.

На завершення свята, за традицією, дівчата пригощали гостей смачними радивилівськими варениками та пампушками, а потім усі разом співали колядку.

Руслана МУДРИК. (З пошти Радивилів.info).