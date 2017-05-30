Учні – про туристичну інфраструктуру міста. ВІДЕО

АВТОР · Травень 30, 2017Переглядів 33

Команда учнів Радивилівського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа №1 – гімназія» в рамках проекту «Відкривай Україну» попрацювала над створенням туристичної інфраструктури Радивилова і презентувала свої напрацювання під час відзначення Дня міста. А ще відзнято цікавий відеоролик про учнівську краєзнавчу акцію, який виставлено на відомому хостингу Ютуб (Youtube).

Радимо й нашим читачам-радивилівцям, насамперед тим, кому не випало побувати на міській презентації на майдані Незалежності, переглянути це відео:

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