Учні Радивилова – у транскордонному співробітництві

Цього року вересень видався незвичайним для нас, учнів Радивилівського НВК «Школа №1 – гімназія». Адже Представництво Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014 – 2020 у Львові запросило команду нашого закладу взяти участь у фінальних транскордонних змаганнях для шкіл у рамках Дня європейської співпраці.

Вісім команд з України, що стали переможцями попереднього етапу конкурсу «Разом збережемо культурну спадщину!», 19 вересня вирушили у м.Гродно, Білорусь. Дні, проведені там, кожен із нас буде ще довго згадувати. А пам’ять про наших нових друзів залишиться у серцях назавжди.

О восьмій ранку з валізами в руках ми вже чекали на транспорт. Це був великий та комфортабельний автобус . Організатори заходу потурбувались про наш комфорт і хороший настрій. Для учасників по дорозі у Луцьку було організовано обід, а для тих, хто любить перекусити ще й у дорозі, були пакунки з солодощами, фруктами та питною водою.

Прибули ми до місця призначення пізно ввечері. Нас поселили в чудовому санаторії «Озерний». Чаруюча природа, сучасний дизайн будівель – усе тут радувало око. О 7.30 ми вирушили на зарядку, де вперше зустріли наших нових друзів із Польщі та Білорусі. Разом ми вивчили деякі танцювальні рухи, а вже ввечері організували флешмоб перед камерами, зарядивши всіх глядачів своєю позитивною енергією.

Після цього відбулася презентація транскордонних інтеграційних команд та пояснення правил транскордонного турніру, який складався з двох частин. Турнір передбачав виконання 10 квестових завдань; кожне з них було розраховане на те, що ми повинні були об’єднатися і порозумітися. І довести усім, що для дружби кордонів не існує. Без цього ми б не пройшли жодної зупинки. Разом ми грали в дженгу, твістер, просовували членів своєї команди в «Електросітку» , каталися на «лижах», спробували стати саперами, ловили усією командою рибу, грали в «Хула-Хуп». Правду кажучи , завдання були не з простих, але вони того варті. Етап за етапом ми перетворювались на справжню команду і вже розуміли один одного з півслова.

Після змагань нам дали можливість трішки відпочити і прийти в себе. Ми грали в теніс та волейбол, відвідали аквапарк і боулінг, співали під гітару. Ввечері нас запросили на церемонію нагородження команд. Усіх нас привітали із закінченням усіх етапів та вручили дипломи і цінні подарунки. Після офіційної частини відбулася інтеграційна зустріч учнів з трьох країн, а потім запальна і нереально крута дискотека. Ми співали та танцювали. Море емоцій… Це був кінець нашого вечора, але не кінець цієї історії.

Ми всі дуже вдячні за можливість відчути себе по- новому. Вдячні за нових друзів, за нереальний досвід. І тепер кожен із нас з нетерпінням чекає нового шансу потрапити у цей вир подій, який прийде до нас вже у новому році із перезапуском конкурсу. Хочеться сказати величезне спасибі нашим наставникам, а особливо директору НВК Фаєвській Аллі Василівні, адже завдяки її підтримці ми змогли стати фіналістами змагань; вчителю історії Пилипюк Надії Володимирівні, заступнику директора з виховної роботи Мудрик Руслані Ігорівні. Бажаємо всім учасникам змагань успіхів у навчанні та нових цікавих проектів!