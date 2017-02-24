Українці і поляки спільно вшанують загиблих

У неділю, 26 лютого, відбудуться скорботні заходи біля Меморіалу жертвам цивільного населення, які загинули під час Другої світової війни у 1944 році, у Гуті-Пеняцькій (Бродівський район).

У скорботних заходах у Гуті-Пеняцькій, які розпочнуться 26 лютого о 12.00, візьмуть участь керівництво Львівської області й Бродівського району, члени товариства «Гута-Пеняцька», представники польської громади Львівщини, гості з Республіки Польща та мешканці навколишніх населених пунктів. Зокрема, в Гуті-Пеняцькій запланували проведення екуменічної панахиди, громадське віче та покладання квітів. Про це повідомили в прес-службі Львівської обласної державної адміністрації.