Українці і поляки спільно вшанують загиблих

АВТОР · Лютий 24, 2017Переглядів 3

У неділю, 26 лютого, відбудуться скорботні заходи біля Меморіалу жертвам цивільного населення, які загинули під час Другої світової війни у 1944 році, у Гуті-Пеняцькій (Бродівський район).

Гута Пеняцька, БрідщинаУ скорботних заходах у Гуті-Пеняцькій, які розпочнуться 26 лютого о 12.00, візьмуть участь керівництво Львівської області й Бродівського району, члени товариства «Гута-Пеняцька», представники польської громади Львівщини, гості з Республіки Польща та мешканці навколишніх населених пунктів. Зокрема, в Гуті-Пеняцькій запланували проведення екуменічної панахиди, громадське віче та покладання квітів. Про це повідомили в прес-службі Львівської обласної державної адміністрації.

Теги:

Адміністратор

Адміністратор

системний адміністратор Радивилів.info

Можливо, Вам це сподобається...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

До відома:

ПРАВОСЛАВНИЙ КАЛЕНДАР НА 2017 РІК
НАТИСКАЙ!

Зверніть увагу: