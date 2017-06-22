Українці жили й живуть заради своєї батьківщини

У День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні голова Радивилівської райдержадміністрації Олег Ващук, Радивилівський міський голова Микола Карапетян, представники громадських організацій Радивилівського району, громадськості поклали квіти та вінки на меморіалі Слави в Радивилові і вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання. Олег Ващук закликав пам’ятати всіх, хто віддали своє життя за батьківщину, воюючи на фронтах Другої світової війни.

Сьогодні журі на чолі з головою Радивилівської райради Володимиром Кондиком підбило підсумки літературного конкурсу імені поета Григорія Чубая, уродженця села Березини Радивилівського району. Оцінювало надіслані на конкурс поезії журі у складі: Володимир Кондик, голова Радивилівської районної ради; Галина Гнатюк, член Національної спілки письменників України, вчитель Радивилівського НВК «Школа №2 – ліцей» імені П.Стрижака; Оксана Чупіна, головний спеціаліст організаційного відділу виконавчого апарату Радивилівської районної ради; Тетяна Шуст, начальник відділу освіти Радивилівської РДА; Володимир Ящук, член Національної спілки журналістів України. Результати конкурсу: І місце – Чучман Богдана, 11 років, с.Опарипси; ІІ місце – Нідзельська Вікторія, 14 років, м.Радивилів; ІІІ місце – Невинна Анастасія, 11 років, с.Михайлівка. Окремо журі відзначило поезію Загоровської Любові, 1981 р.н., м.Івано-Франківськ. Офіційне нагородження переможців буде проведено в неділю, 25 червня, під час відкриття свята книги «Час читати», поінформував сайт РДА.

Минулих вихідних, «озброївшись» своїми найкращими танцями, піснями та віршами, вихованці Радивилівського центру дозвілля організували свято тим, хто вирішили пов’язати своє життя з армією: радивиліці мають за традицію відвідувати з концертами військовослужбовців навчального центру села Старичі (Яворівський полігон), а також дарувати яскравий світ танцю українським захисникам, які проходять лікування у Львівському військовому госпіталі. Про це повідомив сайт Радивилівської ОТГ.