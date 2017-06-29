Ураганні пориви вітру гуляли в міському парку

Сьогодні близько 16 години після жаркої, тридцятиградусної погоди на Радивилів несподівано насунуло густі хмари і почалася гроза з ураганними поривами вітру.

Полетіли гілки з дерев, у міському парку імені Т.Шевченка відламано кілька стовбурів могутніх дерев, так що їх густі крони загородили пішохідні доріжки. Не витримали натиску вітру й деякі дерева на міських вулицях. А ось ще раніше почищених від перерослих старих дерев міського кладовища, вулиці О.Невського в районі школи-ліцею, дендропарку сьогоднішня стихія практично не торкнулася.

Фото: Володимир Ящук, Степан Мелих.