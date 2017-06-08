Урятував хлопчика професійний рятувальник

7 червня близько 18:40 на ставку біля села Зарічного (урочище Тарнавка) Радивилівського району начальник 7-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Радивилів, майор служби цивільного захисту Володимир Коваль у позаслужбовий час урятував 11-річного Богдана, жителя сусіднього села Гранівка.

Хлопчина ще з двома друзями ловили риби, як раптом ліска закрутилася за очерет, – і Богдан поплив її розмотувати. Проте його спроби виявилися марними, а ліска міцно закрутилася на нозі та почала знесилювати хлопця. Друзі, які спостерігали за товаришем, що відчайдушно намагався втриматися на поверхні води, не наважилися допомогти Богдану, бо не вміли добре плавати. Хлопці кинулися шукати дорослих, саме в цей час на автомобілі зі служби повертався керівник місцевого пожежно-рятувального підрозділу Володимир Коваль. Швидко вислухавши дітей, працівник Державної служби України з надзвичайних ситуацій побіг до ставка та стрибнув у воду. На відстані приблизно 20-ти метрів від берега перебував знесилений хлопчик, який усе частіше зникав під водою, було видно, що тримався Богдан на поверхні води з останніх сил. Рятувальник підплив до малого та витягнув його на берег. Дитина не постраждала, лише дуже змерзла. Хлопця зігріли теплим одягом, а ліску зрізали ножем.

Варто додати: якби не вчасні та кваліфіковані дії працівника служби порятунку Рівненщини, хлопчик міг би потонути, а завдяки Володимиру Степановичу, який більш як за 20 років служби до автоматизму відпрацював на навчаннях усі алгоритми порятунку людей, Богдан після відігрівання та профілактичної бесіди разом із друзями поїхав додому.

Повідомляє Головне управління ДСНС України у Рівненській області.