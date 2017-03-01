Ушановуємо пам’ять Тараса Шевченка

З нагоди 203-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка в Радивилові і на Радивилівщині проводяться різноманітні заходи.

У Радивилівській школі мистецтв проходив традиційного конкурсу читців-декламаторів поетичної спадщини Кобзаря. Названі його переможці. У номінації «Гран-прі» переміг вихованець будинку школяра Н.Войтович, «Мистецька надія» – учень Радивилівського НВК «Загальноосвітня школа №2 – ліцей» В.Ямнюк. Серед учасників старшого віку перше місце виборов учень школи-гімназії І.Петровський, друге місце розділили Г.Білик з Немирівського клубу та вихованець Радивилівського будинку школяра В.Гурнік, третє – К.Королюк (Башарівська ЗОШ), К.Левценюк (школа-гімназія), В.Ясковець (школа-ліцей). Серед молодших учасників перше місце здобула А.Музика з Гаї-Лев’ятинського клубу, друге місце розділили І.Шикало (школа-ліцей), С.Гончук (Перенятинський клуб); третє – Є.Козіброда (школа-ліцей), Г.Маркович (школа-гімназія).

9 березня в радивилівському парку імені Т.Шевченка, біля пам’ятника поетові, пойде флешмоб учнів Радивилівської об’єднаної територіальної громади (10 год.). Тут же з 14 години пройдуть урочистий мітинг та поминальна панахида з участю священиків Української православної церкви Київського патріархату. А з 14 год. 30 хв. в Радивилівській школі мистецтв відбудеться поетично-музична вітальня «Тарасова світлиця».

Радивилівський історичний музей підготує тематичну виставку і експозицію унікальних видань «Кобзаря».

У загальноосвітніх навчальних закладах буде проведено «інформаційні хвилинки», діятимуть виставки ілюстрацій до творів Тараса Шевченка.

13 березня, в понеділок, у міському центрі культури і дозвілля (кінотеатр) покажуть глядачам короткометражний художній фільм «Як Шевченко шукав роботи» (режисер – радивилівець Арсеній Бортник).