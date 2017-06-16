Ушановують героїв на Козацьких Могилах

Сьогодні в Національному історико-меморіальному заповіднику “Поле Берестецької битви» (с.Пляшева, Радивилівського району) розпочалися Дні вшанування героїв.

У Свято-Георгіївській церкві на острові Журавлиха (де діє чоловічий Свято-Георгіївський монастир) проходить богослужіння і панахида. Сьогодні ж на території заповідника відбудеться історико-краєзнавча конференція “Національний пантеон – “КОЗАЦЬКІ МОГИЛИ”, присвячена 50-річчю заповідника “Поле Берестецької битви” та 366-й річниці Берестецької битви, – за участю істориків, краєзнавців, музейників з усієї України.

Заходи продовжаться опівдні в суботу панахидою на козацькому цвинтарі в урочищі Монастирщина (с.Острів).

У неділю, 18 червня, Патріарше богослужіння та вселенську панахиду в Свято-Георгіївській церкві, як очікується, очолить Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Після того пройде традиційна урочиста хода до пам’ятника козакам та українським селянам – з покладанням квітів.

Завершаться заходи мітингом і концертом патріотичної пісні, а також дійствами в імпровізованому козацькому таборі на території заповідника, організованими козацькими громадськими організаціями Рівненщини та Волині.