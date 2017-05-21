Пам’яті жертв політичних репресій

АВТОР · Травень 21, 2017Переглядів 43

Сьогодні відзначається щорічний національний пам’ятний день в Україні – День пам’яті жертв політичних репресій, що припадає на третю неділю травня.

З цієї нагоди в Радивилові відбулося покладання вінка і квітів до пам’ятника жертвам політичних репресій. У церемонії взяли участь голова Радивилівської районної державної адміністрації Олег Ващук, голова районної ради Володимир Кондик, заступник міського голови Радивилова з гуманітарних питань Олександр Пастух, інші представники органів влади, депутати, активісти громадських організацій, парафіяни Свято-Вознесенської церкви.

Богослужіння провів настоятель церкви отець Юрій Бурліков.

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Василь Семеренко

Василь Семеренко

редактор районної газети "Прапор перемоги", член Національної спілки журналістів України

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