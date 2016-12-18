Усі діти отримали подарунки від Святого Миколая. ФОТО

З нагоди свята Святого Миколая в Радивилівський центр дозвілля напередодні, 18 грудня, запросили дітей і їхніх батьків на різноманітні передноворічні святкові розваги, конкурси та ігри, перегляд мультфільмів і концертних номерів юних танцюристів. Незважаючи на оголошений у районі карантин у зв’язку з епідемією грипу, батьки не знехтували запрошенням – і глядацький зал був заповнений.

Дітям було весело, на кожний конкурс зголошувалася значна кількість хлопчиків та дівчаток. Оскільки захід проводився за сприяння фірми «Радивилівмолоко», яку очолює депутат Рівненської обласної ради А.Грисюк, всіх учасників ігор чекали солодкі призи. Найголовніші з них – частування гарячим какао з пряниками і подарунки від Святого Миколая були під кінець святкового дійства для кожної дитини.

Фотографував Володимир Ящук.

Фоторепортаж дивіться тут: http://photo.i.ua/user/5086/484982/?p=0&r=5499567

Про святкування дня Святого Миколая в селі Крупець читайте на сайті Крупецької громади:

http://krupetska.gromada.org.ua/news/11-48-06-22-12-2016/