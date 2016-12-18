Усі діти отримали подарунки від Святого Миколая. ФОТО

АВТОР · Грудень 18, 2016Переглядів 297

З нагоди свята Святого Миколая в Радивилівський центр дозвілля напередодні, 18 грудня, запросили дітей і їхніх батьків на різноманітні передноворічні святкові розваги, конкурси та ігри, radyvylivmolokoперегляд мультфільмів і концертних номерів юних танцюристів. Незважаючи на оголошений у районі карантин у зв’язку з епідемією грипу,  батьки не знехтували запрошенням – і глядацький зал був заповнений.

Дітям було весело, на кожний конкурс зголошувалася значна кількість хлопчиків та дівчаток. Оскільки захід проводився за сприяння фірми «Радивилівмолоко», яку очолює депутат Рівненської обласної ради А.Грисюк, всіх учасників ігор чекали солодкі призи. Найголовніші з них – частування гарячим какао з пряниками і подарунки від Святого Миколая були під кінець святкового дійства для кожної дитини.

Фотографував Володимир Ящук.

Фоторепортаж дивіться тут: http://photo.i.ua/user/5086/484982/?p=0&r=5499567

Про святкування дня Святого Миколая в селі Крупець читайте на сайті Крупецької громади:

http://krupetska.gromada.org.ua/news/11-48-06-22-12-2016/

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Володимир Ящук

Володимир Ящук

член Національної спілки журналістів України

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2 Responses

  1. Мама коментує:
    Грудень 19, 2016 о 9:07 am

    =Дякуємо фірмі РАДИВИЛІВ-МОЛОКО, працівникам фірми, директору Грисюку Анатолію Івановичу за гарну атмосферу свята для наших дітей і за щедрі подарунки=

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  2. Андрій коментує:
    Грудень 20, 2016 о 11:33 pm

    Правильна подяка фірмі. Але засмутило, що дітки мусили танцювати і грати в ігри під мелодії з російськими словами – і це ну ніяк не підходило до свята Миколая. Такого свята з новорічними подарунками від святого Миколая в Росії зовсім нема. А скільки ж до цього свята є українських пісень! На жаль, працівники кінотеатру про них і не згадали

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