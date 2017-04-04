Успішно виступив у гуцульських перегонах

АВТОР · Квітень 4, 2017Переглядів 39

У місті Вижниця на Буковині недавно пройшов гірський біговий ультрамарафон “Гуцул Трейл”, у якому взяв участь представник Радивилівщини Ігор Левчук.  Участь у біговій події взяли як професійні спортсмени, так і любителі бігу віком від 18 років (загалом 120 чол.).

Марафон являв собою забіги – дистанцією 56,5 км /”Соколине Око” (контрольний час 15 годин)/ та дистанцією 23,1 км /”Виженка” – (контрольний час 7 годин)/.

Як розповів кореспондентові Радивилів.info  Ігор ЛЕВЧУК (с.Крупець Радивилівського району, на фото зліва), ультрамарафон, або трейловий біг, – це різновид бігу, що проходить по пересічній, гірській місцевості із значним набором висоти та її перепадами. Цей вид змагань в Україні поки що лише розвивається, адже фізичне навантаження тут значно вище, ніж при подолані марафонських дистанцій на рівнині. До того ж має значення інша специфіка організації тренувального процессу: необхідність бігового екіпірування (взуття з протекторами, компресійна білизна) і додаткового індивідуального спорядження для бігу (трекінгові палки, трейловий наплічник, адже досягається повна автономія харчування, гідрації; медична допомога – лише власними силами, погодні умови у високогір’ї – вітрівка, рукавиці, ліхтар на темну пору доби). Тому таких, хто бажали б «помучити» себе, виявляється не так уже й багато.

Це перший марафон «Гуцул Трейл». Було дві дистанції: «Виженка» (23,1 км, набір висоти 950 м) та «Соколине Око» (56,5 км).

«Я біг першу дистанцію, – розповів Ігор. –  Фінішував п’ятий із 63. З Рівненської області не бачив учасників. Знайомий був із Тернополя – Онишків Михайло, організатор пригодницьких перегонів «Терен» на Тернопіллі».

Про своє самопочуття після змагань Ігор Левчук розповів:

«Третій день ледве ходжу. Забиття м’язів ніг дуже сильне маю. Молочну кислоту третій день не можу розігнати ні ходьбою, ні велосипедом, ні банею, ні масажем».

Редактор

Редактор

головний редактор Радивилів.info

Можливо, Вам це сподобається...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

До відома:

ПРАВОСЛАВНИЙ КАЛЕНДАР НА 2017 РІК
НАТИСКАЙ!

Зверніть увагу: