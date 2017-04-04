Успішно виступив у гуцульських перегонах

У місті Вижниця на Буковині недавно пройшов гірський біговий ультрамарафон “Гуцул Трейл”, у якому взяв участь представник Радивилівщини Ігор Левчук. Участь у біговій події взяли як професійні спортсмени, так і любителі бігу віком від 18 років (загалом 120 чол.).

Марафон являв собою забіги – дистанцією 56,5 км /”Соколине Око” (контрольний час 15 годин)/ та дистанцією 23,1 км /”Виженка” – (контрольний час 7 годин)/.

Як розповів кореспондентові Радивилів.info Ігор ЛЕВЧУК (с.Крупець Радивилівського району, на фото зліва), ультрамарафон, або трейловий біг, – це різновид бігу, що проходить по пересічній, гірській місцевості із значним набором висоти та її перепадами. Цей вид змагань в Україні поки що лише розвивається, адже фізичне навантаження тут значно вище, ніж при подолані марафонських дистанцій на рівнині. До того ж має значення інша специфіка організації тренувального процессу: необхідність бігового екіпірування (взуття з протекторами, компресійна білизна) і додаткового індивідуального спорядження для бігу (трекінгові палки, трейловий наплічник, адже досягається повна автономія харчування, гідрації; медична допомога – лише власними силами, погодні умови у високогір’ї – вітрівка, рукавиці, ліхтар на темну пору доби). Тому таких, хто бажали б «помучити» себе, виявляється не так уже й багато.

Це перший марафон «Гуцул Трейл». Було дві дистанції: «Виженка» (23,1 км, набір висоти 950 м) та «Соколине Око» (56,5 км).

«Я біг першу дистанцію, – розповів Ігор. – Фінішував п’ятий із 63. З Рівненської області не бачив учасників. Знайомий був із Тернополя – Онишків Михайло, організатор пригодницьких перегонів «Терен» на Тернопіллі».

Про своє самопочуття після змагань Ігор Левчук розповів:

«Третій день ледве ходжу. Забиття м’язів ніг дуже сильне маю. Молочну кислоту третій день не можу розігнати ні ходьбою, ні велосипедом, ні банею, ні масажем».