Вечірній кіноперегляд у міському парку відпочинку

АВТОР · Серпень 28, 2016Переглядів 794

Громадська організація «Карабінчик» (керівник Ігор Левчук) недільного вечора, 28 серпня, за сприяння фірми «Радивилівмолоко» організувала в парку імені Т.Шевченка міста Радивилова «кіно просто неба», заздалегідь через оголошення попросивши молодь взяти з собою килимки і пледи. Присутніх частували йогуртами і какао.

А для кіноперегляду на великому екрані було запропоновано анімаційний фільм від улюбленої багатьма студії «Pixar» «Добрий динозавр». Як повідомили організатори, мета акції благодійна – зібрати кошти на продовження лікування радивилівця Тараса Мельничука, актора одного з київських театрів.

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Володимир Ящук

Володимир Ящук

член Національної спілки журналістів України

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1 Response

  1. Кіно – під відкритим небом біля міського музею | РАДИВИЛІВ.info
    Серпень 6, 2017

    […] Про те, яким був кіноперегляд у міському парку торік, нагадає ця фотоінформація: http://www.radyvyliv.info/vechirnij-kinopereglyad-u-miskomu-parku-vidpochinku.html […]

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