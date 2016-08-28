Вечірній кіноперегляд у міському парку відпочинку

Громадська організація «Карабінчик» (керівник Ігор Левчук) недільного вечора, 28 серпня, за сприяння фірми «Радивилівмолоко» організувала в парку імені Т.Шевченка міста Радивилова «кіно просто неба», заздалегідь через оголошення попросивши молодь взяти з собою килимки і пледи. Присутніх частували йогуртами і какао.

А для кіноперегляду на великому екрані було запропоновано анімаційний фільм від улюбленої багатьма студії «Pixar» «Добрий динозавр». Як повідомили організатори, мета акції благодійна – зібрати кошти на продовження лікування радивилівця Тараса Мельничука, актора одного з київських театрів.