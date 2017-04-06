Великодні майстер-класи з писанкарства

«Писанка – це неповторне багатство, яке треба берегти як безцінний скарб і пишатися ним перед усім світом». (Олександр Довженко).

Писанка з давніх-давен була священним оберегом-символом України, яку дарували на Великдень з побажаннями щастя.

5 квітня, напередодні найвеличнішого християнського свята Великодня, у Радивилові, в КЗ «Міський будинок культури» проведено майстер-клас з писанкарства. Під час майстер-класу провідний методист з фольклору Л.С.Федорчук розповіла про давні традиції писати писанки. Діти дізналися про історію виникнення писанки – символу нового життя, воскресіння Бога , відродження природи. Любов Сильвестрівна ознайомила з різними техніками розпису яєць, виготовлення писачків, нанесення воску, особливостями орнаментів та значенням символів. Діти спробували розмалювати свою власну писанку, яка стане не лише прикрасою і оберегом, а ще й чудовим подарунком. І не лише на Пасху!

І якщо кожен учасник майстер-класу зміг створити це маленьке диво – традиція житиме.

Педагоги Радивилівського міського будинку школяра разом з усіма християнами світу готуються до найвеличнішого з усіх свят – Великодня. Тому ними 5 і 6 квітня було проведено Великодні майстер-класи для жителів Радивилова. Щодня, в обідню пору, всі бажаючі могли навчитися малювати писанки, виготовляти шкрябанки, мальованки, декоративні яєчка та великодні віночки.

Також майстрині презентували прикраси до святкового кошика, які можна зробити своїми руками у стилі handmade, або іншими словами писанки у стилі поп-арту: бісероплетіння, фелтінгу, декупажу, фуамірану, мозаїки, кінусайги, артишоку, казанши. Це – нові, креативні і нестандартні підходи до декорування пасхальних яєць.

Святити подібні яєчка навряд чи хто не буде, але як вони милують око та створюють незрівнянний пасхальний настрій!

Величне свято Господнього Воскресіння – не за горами, а учасники майстер-класів уже готові до зустрічі з ним. А педагоги БШ в свою чергу надіються, що додали в кошики маленьку частину радості, як і в серця наших земляків.

Олена Небиліцина. (Зі сторінки відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської ОТГ).

Фото Антона Водяного.

Фотознімки можна переглянути на сторінці відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської ОТГ у Фейсбуці: https://www.facebook.com/pg/radvok/photos/?tab=album&album_id=260377364372427