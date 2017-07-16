Ветеранському клубові «Надвечір’я» – 25 років

Великим гала-концертом у центрі дозвілля Радивилова (кінотеатр) 16 липня відзначив свій 25-річний ювілей ветеранський вокальний клуб «Надвечір’я», який діє при бібліотеці (раніше – районній, а тепер – міській). Двадцять років цим колективом керувала Катерина Казимирівна Малецька, а нині ним керує Лариса Рукінова, яка й розповіла глядачам історію аматорського об’єднання за інтересами. Музичний керівник клубу, автор ряду пісень та їх обробок – Марія Федорович.

Учасники клубу беруть участь у багатьох міських і районних заходах, святах, фестивалях, виступають з концертами в селах району і поза його межами. Привітати радивилівських артистів з ювілеєм прийшли представники міської і районної влади, шанувальники таланту ветеранів, а ще – учасники ветеранського клубу «Затишок».

