Відбудеться відкриття великого заводу в Бродах

30 серпня відбудеться відкриття першої черги заводу в Бродах, який будується з червня 2016 року і стане найбільшим виробничим підрозділом ТзОВ «Електроконтакт Україна», що належить до концерну Nexans. Зокрема, площа виробничих приміщень сягає 11 000 м2, складських приміщень – понад 5 000 м2 , соціально-побутових приміщень – понад 4 000 м2. У будівництво заводу інвестовано понад 30 млн. євро.

Як повідомив генеральний директор ТзОВ «Електроконтакт Україна» Андрій ГАВРИЛЬЧИК, Бродівське відділення підприємства затвердили постачальником кабельної продукції для концерну BMW. Нещодавно замовник від ВМW провів аудит на новоствореному підприємстві та уклав договір про співпрацю.

З відкриттям першої черги заводу створюється 1400 робочих місць. Тут працюють і жителі Радивилівського району. Крім цього, вивчається можливість будівництва другої черги, що додатково створить ще 1000 робочих місць. На заводі у Перемишлянах зараз працює понад 300 осіб, у Золочівському виробничому підрозділі – понад 1000 осіб.

На відкриття нового заводу ТзОВ «Електроконтакт Україна» в Бродах очікується візит Президента України Петра Порошенка та керівництва концерну Nexans. П.Порошенко побував на закладенні капсули під будівництво цього заводу в серпні 2016 року.

За повідомленням прес-служби ТзОВ «Електроконтакт Україна».