Відбулося свято водного хрещення в селі Батькові

У неділю, 16 липня, на ставу в селі Батьків Радивилівської об’єднаної територіальної громади відбулося свято водного хрещення, яке провела місцева громада християн віри євангельської, де пресвітером Віталій Креселюк.

На мальовничому березі ставу зібралося багато людей, і не тільки представників цієї релігійної конфесії. Місце для водного хрещення прикрашене жовтими і синіми кульками.

Святкове служіння вів заступник єпископа церков ХВЄ Рівненської області Степан Євтушенко. З вітаннями звернулися до присутніх в.о. старости села Батькова Анатолій Колдун, проповідник Роберт Моор з Канади, пресвітери сусідніх громад. Своїми піснями славив Господа гурт «Благовісник» із селища Вишнівець Тернопільської області.

Наголошувалося, що мовлене Іоанном Хрестителем до людей звучить крізь віки через Церкву Христову: під час хрещення ми входимо у воду, тим самим – згідно з Євангелієм – занурюємося в Ісуса і там, у воді, маємо залишити своє старе, гріховне життя.

Цього дня у заповіт із Господом вступили десять нових членів громад ХВЄ Радивилівського району, в тому числі п’ять – із громади села Батьків.

На закінчення свята всім новоохрещеним вручили Біблії, книги на біблійну тематику «Слово Твоє – світильник» обласного єпископа Віктора Боришкевича та квіти.

Фото Віталія Мельника будуть додані.

(За інформацією з громади ХВЄ, с.Батьків).