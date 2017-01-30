Відділення банку на мікрорайоні закриють

Житловий мікрорайон Радивилова, розташований поблизу автостанції, не має мережі торговельно-соціальних закладів (є лише кілька), отож людям доводиться раз у раз їздити маршруткою в центр міста або йти туди пішки, а це досить неблизько.

Багато хто при здійсненні щомісячних комунальних платежів користувався послугами відділення Ощадбанку, розташованого в службовому приміщенні управління газового господарства по вулиці Олександра Невського. При нагоді можна було й звірити свої рахунки в оплаті за газ.

І ось керівництво районної філії банку повідомило через сайт Радивилівської РДА, що це відділення працює неефективно і знаходиться на одному з останніх місць серед таких відділень в області. Воно «працює на 0,5 робочого дня і не виконує необхідної норми навантаження. Основна робота відділення зводиться до приймання комунальних платежів». Отож відділення в приміщенні управління газового господарства найближчим часом планується закрити.