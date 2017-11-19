Відкрили капличку на честь загиблих Героїв

Напередодні Дня Гідності та Свободи, який віднедавна в Україні відзначають 21 листопада, у Кременецькому ліцеї ім. Уласа Самчука відкрили капличку з фігурою Божої Матері “Скорботної” на честь усіх Героїв, які загинули під час Майдану та російсько-української війни. Участь у відкритті взяли батьки загиблих, воїни АТО, ліцеїсти, представники влади.

“З Тернопільщини за Україну загинули понад 90 Героїв. Вони віддали свої життя за те, щоб ми творили Україну, усвідомлювали за це відповідальність і розуміли ціну незалежності. Тому зрадити їм ми сьогодні не маємо жодного морального права. Наш обов’язок – не лише берегти про них світлу пам’ять, а й віддавати належне їхнім рідним та близьким”, – зазначив під час відкриття голова ОДА Степан Барна.

Після урочистостей капличку освятили капелани.

Кременеччина має шістьох загиблих Героїв: Олександр Капінос з Дунаєва, Микола Чорний та Віталій Фурсик з Кременця, В’ячелав Мельник, Дмитро Лабуткін та Борис Макаревич з Білокриниці.

https://khm.depo.ua/ukr/ternovpol/kaplichka-zagiblim-geroyam-z-ternopilschini-z-yavilasya-u-kremenci-20171114675598