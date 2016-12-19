Відкриття новорічної ялинки в Радивилові

У день Святого Миколая надвечір у Радивилові на площі Незалежності організували врочисте відкриття новорічної ялинки – під звучання пісенних слів про Миколая з його незабутніми зворушливими подарунками дітям і під привітальне звернення міського голови Радивилівської міської об’єднаної територіальної громади Миколи Карапетяна.

Вечір справді сприяв святковому заходу – не було ні морозу, ні відлиги; сніг у вогнях вечірніх святкових прикрас вітрин магазинів і вікон будинків вигравав особливими барвами.