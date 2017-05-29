Відкриття пришкільних таборів на Радивилівщині

29 травня у пришкільному дитячому оздоровчому таборі «Котигорошко» Радивилівського НВК “Школа №1 – гімназія” відбулося відкриття табірної зміни «Пізнаємо і відкриваємо країни ЄС» (начальник табору Шимчук О.І.).

Протягом дня діти отримали сонячний заряд бадьорості, придумали назви загонів, девіз, виготовили загонові куточки, презентували загони, представили національні костюми народів ЄС: чеський, англійський, німецький, румунський, угорський, іспанський та ін. Котигорошківці провели гру-квест «Відкриваємо ЄС».

У таборі відпочинку з денним перебуванням “Дружик” (Дружбівська ЗОШ), що налічує 41 учня (2 загони), темою першого дня роботи обрано “День загону”. Діти обирали назву, девіз та пісню для своїх загонів, створювали презентаційні плакати. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської ОТГ.