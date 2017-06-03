Відкривають Україну – і перемагають

3 червня на фестивалі інноваційної освіти “Відкривай Україну” у Луцьку, який одночасно був півфіналом цього освітнього проекту, команда Радивилівського НВК “Школа №1 – гімназія” отримала чергову перемогу та в жовтні цього року в нашій столиці намагатиметься подолати найвищу вершину у його фіналі.

Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської ОТГ на своїй сторінці у Фейсбуці додав до цієї інформації: “Від щирого серця вітаємо з цим досягненням директора закладу Аллу Василівну Фаєвську, генератора ідей Руслану Ігорівну Мудрик та всіх членів команди! Пишаємося талантами Радивилівщини та вболіваємо за них!”