Відкривають Україну – і перемагають

АВТОР · Червень 4, 2017Переглядів 9

3 червня на фестивалі інноваційної освіти “Відкривай Україну” у Луцьку, який одночасно був півфіналом цього освітнього проекту, команда Радивилівського НВК “Школа №1 – гімназія” отримала чергову перемогу та в жовтні цього року в нашій столиці намагатиметься подолати найвищу вершину у його фіналі.Радивилів, проект учнів

Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської ОТГ на своїй сторінці у Фейсбуці додав до цієї інформації: “Від щирого серця вітаємо з цим досягненням директора закладу Аллу Василівну Фаєвську, генератора ідей Руслану Ігорівну Мудрик та всіх членів команди! Пишаємося талантами Радивилівщини та вболіваємо за них!”

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