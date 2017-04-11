Відповідно до програми “Доступні ліки”

У зв’язку із початком з 1 квітня функціонування державної програми «Доступні ліки» в Україні, розрахованої на хворих із серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою та цукровим діабетом II типу, Радивилівська райдержадміністрація інформує, що мешканці району можуть безкоштовно або з частковою доплатою придбати за рецептом лікаря медикаменти в аптеках, залучених до програми.

Перелік медикаментів для хворих на серцево-судинні захворювання:

Аміодарон (Amiodarone)

Амлодипін (Amlodipine)

Атенолол (Atenolol)

Верапаміл (Verapamil)

Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide)

Спіронолактон (Spironolactone)

Фуросемід (Furosemide)

Дигоксин (Digoxin)

Еналаприл (Enalapril)

Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate)

Карведілол (Carvedilol)

Клопідогрель (Clopidogrel)

Метопролол (Metoprolol)

Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)

Симвастатин (Simvastatin)

Бісопролол (Bisoprolol)

Перелік медикаментів для хворих на бронхіальну астму:

Беклометазон (Beclometasone)

Будесонід (Budesonide)

Сальбутамол (Salbutamol)

Перелік медикаментів для хворих на цукровий діабет II типу:

Метформін (Metformin)

Гліклазид (Gliclazide)

Перелік аптек,

що будуть здійснювати відпуск медикаментів за рецептами

(з 01.04.2017 р.)

Аптека №76, Рівненська обл., м.Радивилів, вул. О.Невського,7.

Аптека №2, Рівненська обл., м.Радивилів, вул. Четвертного, 5а.

Аптека №32, Рівненська обл., Радивилівський р-н, с.Козин,

вул. Берестецька, 128.

Аптека №1, Рівненська обл., Радивилівський р-н, с.Підзамче, вул. Почаївська, 2.

Аптека №1 КП «Аптека», Рівненська обл., м.Радивилів,

вул. Садова, 4.

Аптечний пункт №1 Аптеки №1 КП «Аптека», Рівненська обл., м.Радивилів, вул. Садова, 4, Районна лікарня, поліклініка.

Аптека №27 ТДВ «Рівнефармація», Рівненська обл., м.Радивилів, вул. Почаївська, 39/2.

Аптечний пункт №1 Аптеки №27 ТДВ «Рівнефармація», Рівненська обл., м.Радивилів, вул. Садова, 4.

Аптека №65 ТОВ «Лідер-Захід», Рівненська обл., м.Радивилів, вул. Почаївська, 51.

Аптека №58, ПП «Фармацевтична компанія» «Здорова родина», Рівненська обл., м.Радивилів, вул. Четвертного, 5Я.

(З сайту Радивилівської РДА).