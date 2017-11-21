Відзначення Дня Гідності і Свободи в Радивилові

Сьогодні в Радивилові біля пам’ятного знака Героям Небесної Сотні відбулися урочистості з нагоди Дня Гідності та Свободи.

Голова районної ради В.Кондик, голова райдержадміністрації О.Ващук, заступник голови Радивилівської міськради О.Пастух, секретар міської ради І.Герасимчук поклали квіти до пам’ятного знака.

Священнослужителі радивилівських парафій Української православної церкви Київського патріархату провели богослужіння. Прозвучали слова виступаючих про ідеали свободи і демократії, гідності людини.

Фоторепортаж Василя Семеренка.