Викрала велосипед – два роки тюрми

За підтримання державного обвинувачення Дубенською місцевою прокуратурою, вироком Млинівського районного суду засуджено 30-річну уродженку Російської Федерації, жительку Радивилівського району, яка, будучи неодноразово засудженою, в період іспитового строку вчинила крадіжку велосипеда від приміщення школи мистецтв.

Так, під час судового слідства прокурором доведено, що в кінці грудня минулого року зловмисниця, перебуваючи на території біля приміщення школи мистецтв, викрала велосипед, спричинивши потерпілому шкоду на більш як 3,5 тисячі гривень.

Наступні 2 роки і 1 місяць жінка проведе у місцях позбавлення волі.

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За порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило неповнолітньому потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, вироком Демидівського районного суду засуджено 43-річного жителя Радивилівського району.

Так, у середині серпня 2016 року зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, керуючи автомобілем при здійснення в’їзду в поворот, у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки, здійснив виїзд на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з мотоциклом. Неповнолітній водій мотоцикла у результаті ДТП отримав тяжкі тілесні ушкодження за ознакою небезпеки для життя в момент заподіяння, а пасажир мотоцикла – середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Потерпілими у кримінальному провадженні заявлено цивільний позов до обвинуваченого про стягнення моральної та матеріальної шкоди, заподіяної злочином, та стягнення додаткових витрат на протезування на суму понад 444,5 тисяч гривень, який вироком суду задоволено. Чоловіка засуджено до 5 років позбавлення волі з встановленням іспитового строку – 3 роки.

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Вироком Дубенського міськрайонного суду підтримано позицію Дубенської місцевої прокуратури про засудження до позбавлення волі 29-річного дубенчанина, який систематично вживає наркотичні засоби та вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за злочини у сфері обігу наркотичних засобів.

Для власного вживання зловмисник виявив декілька рослин коноплі, які, переробивши, почав зберігати за місцем свого проживання, що було доведено в суді.

Керівник місцевої прокуратури В. Мартинюк.

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Млинівським відділом Дубенської місцевої прокуратури забезпечено участь у розгляді судом обвинувального акта стосовно колишнього голови однієї із сільських рад, який умисно не виконав та перешкодив виконанню судового рішення, що набрало законної сили (ознаки кримінального правопорушення, що передбачене ч. 3 ст. 382 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області за процесуального керівництва прокуратури.

Зібраними доказами встановлено, а в суді доведено, що голова сільської ради умисно не виконав та перешкодив у період з червня 2016 по січень 2017 року виконанню рішення суду в цивільній справі про стягнення грошового боргу на користь фізичної особи, внаслідок чого заподіяв істотну шкоду охоронюваним законом правам громадян.

Вироком Демидівського районного суду від 08.06.2017 посадовця визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки. Одночасно, з урахуванням того, що підсудний свою вину визнав повністю, щиро розкаявся, до нього судом застосовано ст.75 КК України та звільнено від відбування покарання з іспитовим строком тривалістю 2 роки з покладенням певних обов’язків.

Наразі частина належної до стягнення суми засудженим вже виплачена. Державною виконавчою службою вжито заходів до повернення стягувачу решти боргу шляхом стягнення із заробітної плати засудженого.

Вирок суду законної сили ще не набрав. Упродовж місяця учасники судового процесу мають право його оскаржити.

Державний обвинувач – начальник Млинівського відділу Дубенської місцевої прокуратури Микола Кляпко.

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Дубенська місцева прокуратура інформує, що 23.06.2017 з 10.00 до 13.00 години заступник прокурора області Пацкан Мирослав Васильович проводитиме прийом громадян в приміщенні Дубенської місцевої прокуратури за адресою: вул. Івана Франка, 10, м. Дубно, Рівненської області.

За попереднім записом звертатися за телефоном: 0 (3656) 4-34-34.

Керівник місцевої прокуратури В. Мартинюк. (З пошти Радивилів.info).