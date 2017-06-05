«Вишивана моя Україна», «Час читати» та інші заходи

9 червня в Радивилові, в приміщенні управління Державної казначейської служби України в Радивилівському районі (вул. Кременецька, 18) відбудеться презентація карти-вишиванки «Вишивана моя Україна». Карта-вишиванка вже побувала в більшості областей України. Перебуватиме на Рівненщині з 9 до 18 червня 2017 року. До відома: це в рамках Всеукраїнської казначейської акції “Вишивана моя Україна”, приуроченої до 25-ї річниці Незалежності України, казначеї з усіх областей України впродовж двох місяців 2016 року на білому полотні з нанесеними контурами кордонів України та кожної області – орнаментами, притаманними різним регіонам, власноруч вишили унікальну карту.

З приходом літа у Радивилівського міського центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді роботи не зменшується. Поряд із перевіркою умов проживання різних категорій населення у міській громаді, проходить і оздоровлення цієї категорії, інформує сайт Радивилівської ОТГ. Фахівці центру неодноразово організовують виїзди у такі сім’ї. Так, нещодавно відбувся виїзд спільно зі службою у справах дітей райдержадміністріції у сім’ї, які знаходяться в складних життєвих обставинах, та здійснено оцінку потреб проживання цих категорій та дітей-інвалідів, надано їм консультації щодо лікування та оздоровлення. Також проведено перевірку використання коштів, які виділяються при народженні дитини, та надано консультації молодим людям щодо використання наданої допомоги.

25 червня 2017 року об 11 год. біля приміщення Радивилівської районної ради (вул. І.Франка, 11) розпочнеться відкрите свято сучасної книги «ЧАС ЧИТАТИ», в якому візьмуть участь митці з різних куточків України (Рівненщина, Тернопілля, Львівщина, Київщина, Івано-Франківщина, Волинь). До уваги радивилівців будуть яскраві цікавинки сучасного книговидання, творчі зустрічі та знайомство з видатними майстрами українського слова.

ПРОГРАМА

свята книги «Час читати»

м.Радивилів 25.06.2017

Гасло заходу: «Нечитання знесе Україну зі світу» (Євген Маланюк).

Початок об 11.00 год. біля приміщення Радивилівської районної ради.

ПРЕДСТАВЛЕНІ ВИДАВНИЦТВА:

– «Свічадо”

– “Видавництво Старого Лева

– “Апріорі”

– “Академія”

– книгарня “Книжковий дворик”

Виставка ткацтва та майстер – клас від

ГО “Центр дослідження і відродження Волині”,

11.00—11.30 год.—урочисте відкриття свята (біля приміщення районної ради)

11.30—12.00 год.—підбиття підсумків конкурсу ім. Григорія Чубая “Молодий голос” за участю Соломії Чубай (зал засідань районної ради).

11.30—12.00 год.—-круглий стіл “Як зробити маленькі містечка читаючими” за участю Катерини Немири;

Презентація – мотиваційний полілог Тетяни Пилипець “Як не зійти з розуму, коли ти бібліотекар” (читальний зал районної бібліотеки).

ДИТЯЧА, ПІДЛІТКОВА ПРОГРАМА

міський центр дозвілля

(колишній кінотеатр):

12.00 –13.00

– Богдан Кухта (м.Львів);

– Наталя Матолінець (м.Львів);

– Ярина Каторош (м.Львів);

– Дара Корній (м.Львів)

13.00—14.00

– Валентина Люліч (м.Рівне);

– Сергій Синюк (м.Кременець)

Зал засідань районної ради:

12.00—15.00 год.

ВОЛИНСЬКІ ГОСТІ

12.00—12.30

– Володимир Лис (м.Луцьк);

– Надія Гуменюк (м.Луцьк).

СЛОВО ТЕРНОПІЛЛЯ

12.30 –12.45

– Олександр Смик (м.Тернопіль);

ГОЛОСИ МИТЦІВ РІВНЕНЩИНИ

12.45—13.45

– Наталя Кириченко (м.Дубно);

– Ірина Баковецька (м.Рівне);

– Анна Лимич (м.Рівне);

– Антон Мельник (м.Дубно)

ЛІТЕРАТУРНИЙ ЛЬВІВ

13.45—14.15

– Любов Долик (м.Львів);

– Іван Гентош (м.Львів)

ГОЛОС НАРОДУ

– 14.15—14.30

– Ігор Борщик (Стрийщина)

МІСЦЕВІ ТАЛАНТИ

14.30 –15.00

– Євген Гудима;

– Володимир Ящук;

– Світлана Скруха;

– Раїса Хом’як.