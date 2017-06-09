“Вишивана моя Україна” – в Радивилові

9 червня в Радивилові, в міському будинку культури, відбулася презентація карти-вишиванки «Вишивана моя Україна» – за участю голови Радивилівської РДА О.Ващука. Ця майстерно виконана карта-вишиванка вже побувала в більшості областей України. На Рівненщині вона перебуватиме з 9 до 18 червня 2017 року.

Кілька слів про вишиванку. Це в рамках Всеукраїнської казначейської акції “Вишивана моя Україна”, приуроченої до 25-ї річниці Незалежності України, казначеї з усіх областей України впродовж двох місяців 2016 року на білому полотні з нанесеними контурами кордонів України та кожної області – орнаментами, притаманними різним регіонам, власноруч вишили унікальну карту.

Отож 9 червня начальник управління Державного казначейства України в Радивилівському районі С.Пашуля привезла це символічне шитво з райцентру Демидівка. Далі казначейська естафета мандрує на Дубно.