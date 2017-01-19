Вітання міського голови Радивилова

Шановна радивилівська громадо!

Ось і закінчується зимовий святковий цикл – три великі релігійні свята зігрівають добром і злагодою наші серця, вселяють надію на те, що майбутнє буде щасливим, завтрашній день буде радісним, а Україна вільною й єдиною.

На Водохреще цілюща свята йорданська вода завжди була здатною вигнати за поріг чвари й ненависть, натомість оберігала від зла, зціляла й об’єднувала душі, сприяла тому, щоб люди ставали ближчими один до одного.

Чи не символічно, що саме по завершенню цих величних свят, понад 90 років тому відбулась вікопомна подія для всього українського народу – 22 січня 1919 року дві суверенні українські держави – Українська Народна Республіка й Західно-Українська Народна Республіка – об’єдналися в самостійну соборну державу.

Акт Злуки був проголошений на Софійському майдані в Києві. Об’єднавча акція 1919 року залишила глибокий слід в історичній пам’яті українського народу. Цій даті судилося навічно закарбуватися в історії України величним національним святом. Під прапор єдиної держави стали люди, різні за своїм походженням та освітою, майновим станом і звичаями. Їх об’єднало розуміння того, що тільки соборний народ є нацією.

Тож нехай День Соборності та Свободи України назавжди буде джерелом надії на наше краще майбуття. В єдності – наша сила! Хай береже нас Господь! А свята йорданська вода зціляє й об’єднує наші душі, примножує достаток у кожному домі, приносить щастя при міцному здоров’ї на многії-многії літа.

Миру вам і Божої Благодаті!

З повагою, міський голова Радивилова М.Карапетян. ( З сайту Радивилівської об’єднаної територіальної громади).