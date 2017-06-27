Визначальне – наші конституційні права

У Радивилові з нагоди Дня Конституції України відбулося покладання квітів у центрі міста до пам’ятного знака Небесній сотні, а в бібліотеці з цього приводу пройшов «круглий стіл» – про реалізацію конституційних прав і обов’язків громадян.

Виступили член Національної спілки письменників України Галина Гнатюк, заступник міського голови Радивилова Олександр Пастух, заступник начальника відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської об’єднаної територіальної громади Ігор Киричук та інші.