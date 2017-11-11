Водій із Радивилівщини – у смертельній ДТП

У селі Колоденка Рівненського району на автодорозі Київ – Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участю п’яти автомобілів.

Водій автомобіля «МАЗ», 20-річний житель села Засів Радивилівського району не врахував дорожню ситуацію, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «Volkswagen Golf». Від удару транспортні засоби продовжили рух за інерцією і зіткнулися з припаркованими на стоянці придорожнього кафе трьома автомобілями: «Peugeot 309», «MITSUBISHI Grandis», «Fiat Bravo».

Від отриманих травм на місці події загинув водій «Volkswagen», 32-річний житель Дубна. Більше ніхто не постраждав. Інші транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

За результатом освідування 20-річний водій вантажівки був тверезий. Він пояснив слідчим, що не зміг загальмували перед попутним транспортом тому, аби уникнути зіткнення, інстинктивно повернув на смугу зустрічного руху.

У поліції за фактом смертельної ДТП, яка сталася 10 листопада, розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Поліцейські закликають громадян бути максимально уважними на дорогах та дотримуватися правил дорожнього руху. У зв’язку із зниженням температурного режиму та опадами, водіям необхідно замінити літню гуму на зимову та не перевищувати встановлену швидкість руху.

http://erve.ua/news/society/stalo-bilshe-vidomo-pro-smertelnu-dtp-v-kolodentsi-foto.html