Вогонь під цистерною з пальним біля Гранівки

АВТОР · Квітень 29, 2017Переглядів 33

Біля села Гранівка Радивилівського району ледве не загорілася цистерна DAF, яка перевозила бензин і дизельне пальне. Цей випадок стався на трасі Київ – Чоп. Через несправність гальмівної системи загорілося заднє колесо автомобіля. Водій сам виявив займання та тримав його під контролем до приїзду вогнеборців, розповів представник прес-служби рятувальників Рівненської області Юрій Лавор.

Як згодом розповів водій, під час руху він помітив, що з заднього колеса автоцистерни йде дим, тож одразу зупинився і викликав пожежно-рятувальну службу. До приїзду вогнеборців за допомогою двох вогнегасників не давав розповсюджуватись полум’ю на автомобіль.

Вогонь вдалося ліквідувати.  Рятувальники запобігли його поширенню на цистерну.

http://radiotrek.rv.ua/news/na_rivnenshchyni_led_ne_zagorilas_tsysterna_z_benzynom_215256.html

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