Володарями кубка стали радивилівські футболісти

Завершилася зимова першість Радивилівського району з міні-футболу пам’яті воїнів-«афганців» Миколи Мужилка та Володимира Стеценка, що проводилась у рамках заходів з ушанування учасників бойових дій на територіях інших держав і 28-ї річниці виведення військ з Республіки Афганістан.

Переможцем першості стала команда ФК «Башарівка», яка в останньому матчі, що вирішував долю першого місця, зуміла переграти команду «Соор» (Радивилів) з рахунком 2:1.

У підсумку змагань:

І місце – ФК «Башарівка»,

ІІ місце – «Крок вперед» (с.Крупець),

ІІІ місце – «Соор» (м.Радивилів).

У зимовому кубку з міні-футболу серед чотирьох найсильніших команд за підсумками районної зимової першості взяла участь команда «Піранья» (Радивилів), яка посіла четверте місце.

Півфінальна гра між командами ФК «Башарівка» – «Піранья» завершилася з рахунком 0:3 (команді ФК «Башарівка» зараховано технічну поразку), а в грі «Крок вперед» – «Соор» було зафіксовано нічийний результат – 1:1, а після пробиття пенальті в фінал пробилась команда «Крок вперед».

В основний час фінального матчу між командами «Піранья» – «Крок вперед» теж не вдалося з’ясувати переможця, – знову була нічия з рахунком 2:2. Серію післяматчевих пенальті точніше пробили радивилівські футболісти, які й стали володарями кубка.

Голова райдержадміністрації О.Ващук та голова районної ради В.Кондик разом з головою правління Радивилівського РайСТ В.Ніколайчуком і приватними підприємцями (Кималко В., Стрик М., Береза М.) нагородили гравців команд медалями та грамотами відповідних ступенів і вручили призи кращим футболістам змагань, а сааме відзначені:

– кращий бомбардир – Новосад Тарас, гравець команди ФК «Башарівка»;

– кращий воротар – Бовсунівський Олександр, гравець команди ФК «Башарівка»;

– кращий захисник – Ніколайчук Віталій, гравець команди «Соор»;

– кращий гравець – Бадиляка Тарас, гравець команди «Крок вперед»

Микола Тацій. (З пошти Радивилів.info).