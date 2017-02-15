Володарями кубка стали радивилівські футболісти

АВТОР · Лютий 15, 2017Переглядів 3

Завершилася зимова першість Радивилівського району з міні-футболу пам’яті воїнів-«афганців» Миколи Мужилка та Володимира Стеценка, що проводилась у рамках заходів з ушанування учасників бойових дій на територіях інших держав і 28-ї річниці виведення військ з Республіки Афганістан.

Переможцем першості стала команда ФК «Башарівка», яка в останньому матчі, що вирішував долю першого місця, зуміла переграти команду «Соор» (Радивилів) з рахунком 2:1.

У підсумку змагань:

 І місце – ФК «Башарівка»,

 ІІ місце – «Крок вперед» (с.Крупець),

 ІІІ місце – «Соор» (м.Радивилів).

футболУ зимовому кубку з міні-футболу серед чотирьох найсильніших команд за підсумками районної зимової першості взяла участь команда «Піранья» (Радивилів), яка посіла четверте місце.

Півфінальна гра між командами ФК «Башарівка» – «Піранья» завершилася з рахунком 0:3 (команді ФК «Башарівка» зараховано технічну поразку), а в грі «Крок вперед» – «Соор» було зафіксовано нічийний результат – 1:1, а після пробиття пенальті в фінал пробилась команда «Крок вперед».

В основний час фінального матчу між командами «Піранья» – «Крок вперед» теж не вдалося з’ясувати переможця, – знову була нічия з рахунком 2:2. Серію післяматчевих пенальті точніше пробили радивилівські футболісти, які й стали володарями кубка.

Голова райдержадміністрації О.Ващук та голова районної ради В.Кондик разом з головою правління Радивилівського РайСТ В.Ніколайчуком і приватними підприємцями (Кималко В., Стрик М., Береза М.) нагородили гравців команд медалями та грамотами відповідних ступенів і вручили призи кращим футболістам змагань, а сааме відзначені:

 – кращий бомбардир – Новосад Тарас, гравець команди ФК «Башарівка»;

 – кращий воротар – Бовсунівський Олександр, гравець команди ФК «Башарівка»;

 – кращий захисник – Ніколайчук Віталій, гравець команди «Соор»;

 – кращий гравець – Бадиляка Тарас, гравець команди «Крок вперед»

Микола Тацій. (З пошти Радивилів.info).

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