Вуличні вказівники визначних місць Бродів

У сусідньому місті Броди триває встановлення вуличних вказівників – у рамках проекту громадської організації «КРАЙ. Громада та полікультурна спадщина міста Броди» за участю міжнародного проекту , що здійснюється за фінансування Євросоюзу і Асоціації агенцій місцевої демократії та при співфінансуванні Бродівської міської ради.

«Вказівники виготовлені та встановлені за кошти міста – це частинка нашого внеску до проекту, – інформує сайт «Громада та полікультурна спадщина міста Броди». – Їх є 24, і це перша спроба ознакування історичних об’єктів Бродів, у майбутньому їх потрібно буде більше і з спеціальними стійками-стовпами. Зараз використовуємо міську інфраструктуру, яку весною комунальні служби міста мусять трохи впорядкувати, підфарбувати».