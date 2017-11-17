Хліборобському роду хай не буде переводу

У цю неділю, 19 листопада, відзначається День працівників сільського господарства.

Сьогодні в Радивилівському районі є біля 50 сільськогосподарських формувань різних форм власності та з різною кількістю землі. Загалом ними обробляється понад 34 тис. га ріллі.

Однин з основних показників, який характеризує стан справ в аграрному секторі, – виробництво валової продукції в порівняльних цінах. За підсумками роботи АПК в 2016 році виробництво валової продукції сільськогосподарських підприємств склало 398 млн. грн. (109 відсотків до 2015 року). У структурі області це 19,7 відсотка, або друге місце.

Найбільше валової продукції виробляється в агрокорпорації “Крупець” – 48 відсотків від районного показника та 9,8 відсотка від обласного.

За 10 місяців поточного року залучено близько 58 млн. грн. інвестицій в основний капітал сільськогосподарського виробництва району. Найбільшого залучення інвестицій домоглися в агрокорпорації “Крупець” – керівник Варфалюк Володимир Олександрович, ПП “Агро-Експрес-Сервіс” – керівник Муха Василь Іванович.

Господарства Радивилівщини, фермери та землевласники зуміли за складних умов своєчасно зорати, засіяти та зібрати врожай зерна – понад 90 тис. тонн, цукрових буряків – біля 100 тис. тонн цукросировини – це при тому, що збір кукурудзи та цукрових буряків ще триває.

Сільськогосподарськими підприємствами району під урожай 2017 року засіяно близко 7 тис. га озимих зернових та 2,6 тис. га озимого ріпаку.

Тваринництвом у районі займаються 9 сільськогосподарських підприємств. Станом на 1 листопада 2017 року в сільськогосподарських підприємствах утримується 2307 голів ВРХ, у тому числі 1829 корів. Вироблено понад 12,4 тис. тонн молока.

За цей же ж період вироблено м’яса 5,8 тис. тонн, з яких левова частка припадає на м’ясо птиці – 4,7 тис. Відповідно реалізація м’яса склала 5 тис. тонн, у тому числі птиці бройлера – 4,7 тис.

В агрокорпорації “Крупець” утримується 1 млн. голів птиці. За 10 місяців 2017 року одержано 165,1 млн. штук яєць, що є новим рекордом!

Також серед кращих підприємств хочеться відмітити такі підприємства, як ТОВ “Радивилів-Агро” та ТзОВ а/ф “Трипілля” (керівник Школяр Іван В’ячеславович), ТзОВ СГП “Славіом” (Павлюк Марія Дмитрівна), ФГ “Агро У” (Чуліпа Людмила Петрівна), ТзОВ “Сяйво ЛПД” (Лисак Петро Дмитрович), СФГ “Мрія” (Ліщук Євгенія Андріївна), ФГ “Козин-Рекорд” (Дубинецький Петро Онуфрійович) та інші.

Хочеться відзначити наполегливу працю дрібних фермерських господарств – таких, як СФГ “Джерело” (Мулик Яків Дмитрович), СФГ “Зоря України” (Мацько Михайло Миколайович), СВК “Немирівське” (Харчук Володимир Григорович), ФГ “Теслугівське” (Фаєвський Юрій Федорович), ФГ Чижука (Чижук Михайло Іванович), ФГ “Віта-Вікторія” (Голосний Віктор Миколайович).

З метою підтримки тваринництва в частині недопущення зменшення поголів’я ВРХ у населення району, особливо корів, зацікавленості населення у розведенні високопродуктивного поголів’я ВРХ, в Радивилівському районі, починаючи з 2003 року, діє «Програма розвитку молочного скотарства та сервісного обслуговування худоби населення району». У районі вже працюють 26 пунктів штучного осіменіння, на яких штучно осіменено вже в 2017 році 1362 корови, а це 30-36% із загальної кількості худоби населення району. Якщо зіставляти, то обласний відсоток охоплення становить 18,6%. Для забезпечення безперебійної роботи пунктів штучного осіменіння інструменти та азот були рівномірно розподілені між пунктами штучного осіменіння району, відповідно до потреби та наявного поголів’я корів.

До числа кращих варто віднести пункти сіл Підзамче, Срібне, Острів, Зарічне, Башарівка, Дружба, де осіменено 40 відсотків корів із загального числа осіменених.

Для здешевлення вартості штучного осіменіння худоби в 2016 році було використано 31 тис. грн., за які придбано рідкий азот для дозаправок посудин Дьюара та одноразові набори осіменіння худоби.

Високі показники останніми роками отримуються і збільшуються дуже виваженими кроками, адже підприємства району розраховують сьогодні практично тільки на себе, а нестачу коштів для проведення польових робіт компенсують часто невигідними банківськими та комерційними кредитами, аби в повному обсязі провести всі технологічні роботи.

Уже стало доброю традицією по завершенні осені підсумовувати здобутки трудівників села, винагороджувати всі труди, тривоги і клопоти про день нинішній і рік прийдешній. Селяни споконвіку були і лишаються взірцем працьовитості, мудрості і терпіння, оберегом кращих якостей нашого народу. Високої оцінки і вдячності за свою працю заслуговують наші селяни, які щорічно нарощують обсяги виробництва сільськогосподарської продукції. За свою нелегку працю сільські трудівники вправі розраховувати на належну охорону здоров’я, розширення свого освітнього та культурного рівня, на все, що робить життя повноцінним та багатогранним.

День працівників сільського господарства – особливе свято для тих, хто присвятив своє життя землі та тваринництву. Робота в полі чи на фермах не є легкою й потребує від людини і певних знань, і досвіду, і чутливого ставлення як до самої землі, так і до тих живих істот, з якими вона працює. Свято працівника сільського господарства – це свято всіх, хто розумом і руками, серцем і душею, у селі і місті щодня долучається до важливих аграрних справ, хто своїми руками творить найбільше земне благо і багатство – хліб. Бо саме хліб приносить радість і щастя в кожну сім’ю, забезпечує міцне становлення нашої держави.

Любов Черевко, начальник відділу агропромислового та економічного розвитку Радивилівської райдержадміністрації.

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З історії Червоноармійського (Радивилівського) управління сільського господарства

1962 року були створені районні виробничі колгоспно-радгоспні управління. Таке управління внаслідок укрупнення районів було створено на базі Дубнівського (Дубенського) району.

З того часу управління сільського господарства не раз зазнавало реорганізації.

У березні 1965 року колгоспно-радгоспні управління перетворюються на районні виробничі управління сільського господарства. У 1967 році створено виробниче управління сільського господарства в Червоноармійському районі (50 років тому).

У 1985 р. було ліквідоване управління сільського господарства виконкому районної ради народних депутатів та створено районне агропромислове об’єднання (РАПО).

На підставі Закону України “Про місцеві Ради народних депутатів України та місцеве самоврядування” та рішення дев’ятої сесії двадцять першого скликання районної ради №86 від 25 березня 1992 року ліквідовано виробниче агропромислове об’єднання і створено управління сільського господарства та переробної промисловості.

Згідно з рішенням районної ради народних депутатів від 21.05.1992 року №93 управління сільського господарства та переробної промисловості Червоноармійського райвиконкому ліквідовано і створено управління сільського господарства та продовольства райдержадміністрації.

Відповідно до статті 5 Закону України “Про місцеві державні адміністрації, Указу Президента України від 3 квітня 2005 року №593/2005 “Про вдосконалення структури місцевих державних адміністрацій”, з 28 жовтня 2005 року управління сільського господарства та продовольства райдержадміністрації внаслідок реорганізації перейменовано на управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.

З 2 червня 2016 року відповідно до розпорядження голови районної адміністрації №76-К управління агропромислового розвитку реорганізовано в відділ агропромислового розвитку.

Перші керівники районного відділу сільського господарства – зав. відділом сільського господарства: Макуха – 1944 – 1945 р.р.; Кот – 1946 – 1948 р.р.; Крам – 1948 – 1950 р.р.; Петров – 1950 – 1952 р.р.; Макуха – 1952 – 1953 р.р. З 1953 по 1967 р.р. дані щодо роботи сільськогосподарських відділів відсутні.

Управління сільського господарства очолювали відомі в районі люди, зокрема:

Павлець Володимир Андрійович – 01.1967 – 03.1968 р.р. – начальник виробничого управління сільського господарства.

Плюта Григорій Петрович – 03.1968 – 07.1971 р.р. – начальник виробничого управління сільського господарства.

Похільченко Микола Степанович – 07.1971 – 09.1974 р.р. – начальник виробничого управління сільського господарства.

Лиходій Михайло Павлович – 10.1974 – 02.1986 р.р. – начальник виробничого управління сільського господарства, 02.1986 – 04.1992 рр. – начальник агропромислового об’єднання (РАПО).

Павлюк Григорій Степанович – 04.1992 – 12.1994 р.р. – начальник управління сільського господарства та продовольства.

Балуцький Володимир Олексійович – 01.1999 – 01.2001 р.р. – начальник управління сільського господарства та продовольства.

Котюк Михайло Федорович – 12.1994 – 01.1996 р.р. – в.о. начальника управління сільського господарства та продовольства, 01.1996 – 01.1999 р.р. – начальник управління сільського господарства та продовольства, 04.2002 – 12.2005 р.р. – начальник управління сільського господарства та продовольства, 12.2005 – 02.2009 р.р. – начальник управління агропромислового розвитку.

Ковальчук Петро Васильович – 03.2009 – 12.2010 р.р. – начальник управління агропромислового розвитку.

Кухарьов Олександр Олексійович – 02.2011 – 02.2012 р.р. – начальник управління агропромислового розвитку.

Черевко Любов Миколаївна – 06.2014 – 06.2016 р.р. – начальник управління агропромислового розвитку, 06.2016 – 10.2017 рр. – начальник відділу агропромислового розвитку, з 11.2017 – начальник відділу агропромислового та економічного розвитку.

Ще факти:

У 1958 році були ліквідовані МТС – машинно-тракторні станції, а при райвиконкомах були створені земельні відділи.

У 1961 році були створені дослідно-показові господарства, в яких були сконцентровані кращі спеціалісти району, в обов’язки яких входило здійснювати науково-дослідні впровадження в усіх господарствах району. Коли і ця реорганізація не допомогла у вирішенні продовольчої програми, Хрущов пішов на проведення березневого 1962 року Пленуму ЦК КПРС, на якому було прийняте рішення про докорінну реорганізацію керівних органів сільського господарства, зокрема, створення виробничих колгоспно-радгоспних управлінь.

На базі укрупнених районів на Рівненщині було тоді створено 5 виробничих районних колгоспно-радгоспних управлінь сільського господарства, у тому числі:

– Дубенське управління, до складу якого входили Млинівський, Червоноармійський, Дубенський, Демидівський та Козинський райони.

В управлінні працювало 40 спеціалістів різних рангів та кваліфікацій. Начальники управлінь наділялись великими повноваженнями і правами. Чого вартує тільки той факт, що всі перші секретарі райкомів КПРС повинні були всі питання, що стосуються сільського господарства, узгоджувати з начальниками управлінь.

(За публікацією районної газети “Прапор перемоги”, м.Радивилів).