Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ АГРОКОРПОРАЦІЇ «КРУПЕЦЬ», ЖИТЕЛІ РАДИВИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ, ПАЙОВИКИ!

Прийміть найщиріші вітання з Великим Днем Світлого Христового Воскресіння!

У житті кожного християнина Великдень – свято особливо шановане та величне. Й не тільки тому, що приходить воно з утвердженням справжньої, квітучої та теплої весни, але й тому, що є символом перемоги життя над смертю, добра над злом, світла над пітьмою, віри – над безнадією.

Воскресіння Христове спонукає усіх нас по-новому побачити й відчути себе в світі, оцінити чистоту своїх помислів та вчинків, а ще – бути милосерднішими і добрішими, терплячішими, благороднішими один до одного.

Сьогодні ми відкриваємо Богові свої душі, просимо наповнити вірою, силою і надією. Тож нехай у цей Великодній День Господнє благословення благодатно ляже на кожного, хто щиро та натхненно плекає врожаї добра, любові та великодушності. Нехай запалить у вашому серці вогник впевненості у завтрашньому дні, прийде благополуччя у ваш дім. Нехай зійде над вашою долею провідна зірка любові, і від неї стане світліше та тепліше усім, хто довкола вас.

Зі святом вас, шановні. Від усього серця бажаємо вам благодаті, добробуту, окриленого настрою, миру, злагоди та душевної величі. Нехай цей Великий День дарує всім вам щастя, здоров’я, любов та непохитну віру в кращий завтрашній день.

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

З повагою і шануванням дирекція агрокорпорації “Крупець”,

Радивилівський район.