Хто виграв і хто програв від підвищення зарплатні

Хто виграв і хто програв від підвищення мінімальної зарплатні в Україні.

Що ж маємо сьогодні після підвищення мінімальної зарплатні: малий і дрібний бізнес — у глухому куті, пенсіонери – на низькому старті голосування за якого-небудь філістера, а бюджетники: частина задоволена, а інша – в очікуванні реваншу Опоблоку, з яким у них асоціюються золоті часи перебування на посадах і отримання від цього вигоди.

Піднімаючи мінімальну заробітну плату (МЗП) в Україні, уряд і президент декларували, що це:

політичне, а не економічне рішення;

2. зменшить тінізацію заробітних плат;

3. збільшить надходження до бюджету, насамперед ПФ;

4. збільшить зайнятість населення, адже з’явиться додатковий стимул працювати.

Насправді, цілі були, на нашу думку, іншими. А про це мова піде далі. Що ж дало підняття МЗП?

Ось із офіційної сторінки Гройсмана:

45 тисяч безробітних забезпечено роботою за січень. Можливо, але за цей же місяць було закрито близько 200 000 ФОПів (а на сьогодні близько 245 тисяч). https://opendatabot.com/fop

Після закриття ФОПів, усі ці громадяни дружно подалися у Центри зайнятості за соціальною допомогою. Взагалі ж, за даними НБУ, підняття МЗП дасть зростання безробіття щонайменше до 640 тисяч чоловік.

Переконаний, що як мінімум до 750 тисяч, а то й до одного мільйона вже до кінця поточного року.

На 0,7 млрд.грн збільшилося надходження ЄСВ у січні 2017 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, стверджує Гройсман.

Так, але якщо взяти допомогу по безробіттю тільки для закритих ФОПів, то вона становитиме… 0,74 млрд.грн на місяць! (3200+22%х200 000). І тут мінус.

І найцікавіша картинка: на 40 млрд.грн зросте виплата бюджетникам у порівнянні із минулим роком. Так ось де собака була зарита!

Нагадаємо, що Порошенко заявив, що підняття МЗП – політичне рішення.

Згоден на всі сто відсотків з Віктором Небоженком, що сьогодні СПРАВЖНІМ СЕРЕДНІМ КЛАСОМ в Україні є бюрократія, особливо та її частина, яка має вихід до корупційної ренти. Остання є не тільки справжнім середнім класом, але ще і становим хребтом діючої влади. Саме задля підтримки на наступних (швидше всього дострокових) виборах цього стану-класу і «город городився».

Так, сьогодні переважна більшість бюджетників отримала суттєве підвищення до своєї заробітної плати. Це правда. Але значна частина бюрократії сьогодні також отримала суттєве обмеження в долученні до головного джерела збагачення – корупційної ренти. Антикорупційні органи, вплив громадськості і міжнародних суб’єктів, введення системи «Прозоро» перешкоджають переважній частині цього середнього класу у доступі до корупційної ренти. Тому розраховувати на їх 100% лояльність до нинішньої влади на наступних виборах навряд чи було доречно без підняття МЗП.

Ще один резон підняття МЗП – наповнення ПФ. Владі дуже важливо втримати і пенсіонерів як базу своєї підтримки. А тому продовження виплати пенсій пенсіонерам до виборів – це друге головне задання нинішньої влади. Але зменшення пільг, субсидій, падіння справжньої купівельної спроможності гривні підточує підтримку влади і пенсіонерів.

Таким чином головна ціль підняття МЗП – «вичавлення» ресурсів із дрібного та малого бізнесу задля дотації бюджетників і пенсіонерів, отримання їх лояльності на наступних виборах.

Що ж маємо сьогодні: малий і дрібний бізнес — у глухому куті, пенсіонери – на низькому старті голосування за якого-небудь філістера, а бюджетники: частина задоволена, а інша – в очікуванні реваншу Опоблоку, з яким у них асоціюються золоті часи перебування на посадах і отримання від цього вигоди.

І час грає проти нинішньої влади. З кожним місяцем ситуація буде лише погіршуватися. Думаю, що крім НФ, провладна коаліція (офіційна і неофіційна) протягом найближчого часу сама стане зацікавленою у проведенні дострокових виборах. Поки ще є якісь ресурси і поле для маневру. Але очікування і результат виборів – то вже інша тема для публікації…

Володимир Дзьобак. («Хвиля»).

Про автора. Дзьобак Володимир Васильович народився 1967 року в селі Срібне Радивилівського району на Рівненщині. Має вищу гуманітарну та вищу економічну освіту (закінчив історичний факультет Київського педагогічного університету імені М.Драгоманова та фінансовий факультет Київського економічного університету); працював у фінансових установах, підприємницьких структурах; брав активну участь у створенні Всеукраїнської асоціації пенсіонерів. У 2002 році захистив кандидатську дисертацію (кандидат історичних наук). Автор кількох книг з історії.