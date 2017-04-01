Яка школа на Радивилівщині буде опорною?

АВТОР · Квітень 1, 2017Переглядів 51

Торік Радивилівська районна рада надала статус опорної школи Радивилівському НВК «Школа №2 – ліцей, у якому навчається більше 700 дітей. Проте цьогоріч Радивилівська об’єднана міська територіальна громада визначила інших претендентів, які можуть стати опорними школами. Це Радивилівський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 – гімназія» та Підзамчівська ЗОШ І-ІІІ ступенів.

За словами начальника Рівненського обласного управління освіти Григорія Таргонського, Радивилів, школа-гімназыяопорною школою може стати та, яка має філії. Радивилівська «Школа №2 – ліцей» філій не має. Саме тому серед згаданих навчальних закладів буде робити вибір сама громада, адже область до цього стосунку не має. За словами Таргонського, перенесення статусу з однієї опорної школи на іншу складнощів школярам не створить. Бо діти як отримували освіту в одному навчальному закладі, так і отримуватимуть. Їм не потрібно буде переводитися на навчання в ту школу, яка має статус опорної. Про це інформує ERVE.UA. 

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