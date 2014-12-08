Яким буде дитсадок поблизу автостанції Радивилова

У Радивилові успішно діє дитячий дошкільний навчальний заклад «Сонечко». Однак його можливості приймати дітей у групи досить обмежені – дитсадок розрахований на 340 малюків. Тому чимало батьків не мають змоги віддати сюди на виховання своїх синів і дочок. І міська влада знає про цю проблему. Ще в 2011 році була вироблена міськрадою проектно-кошторисна документація на реконструкцію приміщення, яке займав загальноосвітній ліцей, з тим, щоб використати його під дитячий садок. Подали цю документацію на облдержадміністрацію.

–Я неодноразово їздив з цього питання в Київ, – розповідає кореспондентові РАДИВИЛІВ.INFO міський голова Радивилова Микола Карапетян, – звертався до Прем’єр-міністра, деяких народних депутатів України. Адже проектна кошторисна вартість реконструкції з добудовою приміщення 2-поверховим корпусом ще однієї групи та котельні вийшла досить значною – 8 мільйонів 300 тисяч гривень, такі кошти ми й просили вишукати в Києві (звичайно, з урахуванням певного співфінансування міською радою). Справа в тому, що за нинішніми санітарними нормами на кожну дитину вимагається більша загальна площа порівняно з колишніми нормативами. Цільові кошти мали виділити в 2013 році, перенесли розгляд цього питання на кінець року. Але через відомі події на київському майдані до розгляду питання так і не дійшло, його перенесли на 2014 рік. Цілий рік я їздив, добивався. Нас включили в обласну програму робіт, затверджену облдержадміністрацією.

І ось наприкінці листопада відбувся тендер. За його результатами департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації як замовник робіт уклав угоду з ТОВ «Стиль-Декор» на реконструкцію з добудовою Радивилівського дитячого садка, причому переможець тендеру обіцяє вкластися в суму 7,59 мільйона гривень. Основна частина коштів надійде з Державного бюджету. Співфінансування Радивилівської міської ради складе приблизно 400 тисяч гривень. Якщо врахувати, що проект розроблявся ще тоді, коли за долар давали в два рази меншу суму гривень, ніж дають тепер, така загальна сума видатків не виглядає аж надто великою, адже відтоді й будматеріали подорожчали в півтора – два рази.

–Уже цього року має бути виділено 100 тисяч гривень, – зазначає Микола Аракелович. – Договори укладено. Будівельники повинні приступити до роботи. Як мовиться, головне – розпочати. А там підуть кошти, справу вдасться пожвавити. Ми ж теж будемо співфінансувати, кошти міською радою виділені. Важливо, щоб у країні була стабільна ситуація, адже раніше велику частину коштів капітальних видатків, які призначалися для житлово-комунального господарства, капітального будівництва, реконструкції, було спрямовано на потреби української армії.

Реконструкцію з добудовою планується завершити до кінця 2015 року. Звичайно, хотілося б, щоб роботи було прискорено і вдалося вже до 1 вересня організувати прийом дітей, однак міський голова Микола Карапетян – реаліст і розуміє, що далеко не всякі будівельні роботи можна виконувати взимку, тим паче, що йдеться про наших з вами дітей. Тому якість робіт повинна стояти на першому плані, в чому й обіцяє ретельний контроль.

Дитячий садок по вулиці Олександра Невського матиме 4 групи і буде розрахований на 80 дітей. Приміщення колишніх класів буде переформатовано, кожна група повинна мати свій туалет. Колишній актовий зал пристосують під ігрову кімнату, особливо багато роботи належить виконати з облаштування їдальні. Планується відповідно до нормативів замінити покрівлю (буде металочерепиця), вікна, двері, утеплити будівлю, замінити комунікації, сантехніку, закупити кухонне устаткування, меблі. Як уже сказано, намічено добудувати 2-поверховий корпус зі сторони вулиці Шкільної і спорудити котельню, певна річ, буде створено й дитячий ігровий майданчик біля приміщення, упорядковано всю територію.

Виходячи з цього, можна сказати, що в Радивилові буде не один дитячий садок “Сонечко”, а в недалекому часі діятимуть два садки для дітей.