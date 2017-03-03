Якою буде подальша доля районної медицини

У залі засідань Радивилівської районної ради проведені громадські слухання з питання подальшого існування Радивилівського районного центру первинної медико-санітарної допомоги та формування госпітальних округів у Рівненській області. Взяли участь голова Радивилівської районної ради Володимир Кондик, голова районної державної адміністрації Олег Ващук, головний лікар районної лікарні Федір Стецюк, в.о. головного лікаря Радивилівського районного центру первинної медико-санітарної допомоги Валентина Поляк, заступник начальника управління охорони здоров’я Рівненської облдержадміністрації Василь Височанський, голова Рівненської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України Сергій Боровець, депутати обласної та районної рад, голови об’єднаних територіальних громад та голови сільських рад району, колективи районної лікарні та РЦ ПМСД, представники райдержадміністрації та громадськості.

Під час слухань розглянуто два питання:

1) подальше існування КЗОЗ «Радивилівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»;

2) формування госпітальних округів у Рівненській області.

В результаті прийнято 2 рекомендаційні рішення для розгляду на сесії районної ради:

1) призупинити розгляд питання про розподіл РЦ ПМСД до 01 липня 2017 року;

2) звернутися до всіх необхідних органів, установ, інстанцій щодо призупинення реформи по формуванню госпітальних округів.

(З сайту Радивилівської районної ради).