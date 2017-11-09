Ярмарок професій допомагає визначитися

АВТОР · Листопад 9, 2017Переглядів 212

Сьогодні в будинку культури міста Радивилова районний центр зайнятості провів ярмарок професій для старшокласників загальноосвітніх закладів.

Були представники майже двох десятків навчальних закладів Західної України –  Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк);  Національного університету водного господарства та природокористування (Рівне); Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.Ґжицького та Львівського національного аграрного університету, Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Т.Шевченка, багатьох коледжів і профліцеїв нашого краю. Можна було докладно ознайомитися з умовами навчання в цих закладах.

Представник Радивилівського профліцею методист Володимир Павлов, зокрема, докладно розповівши про навчальний  заклад, запросив юнаків і дівчат, які стоять перед вибором майбутньої професії, ознайомитися з матеріально-технічною базою ліцею. Відбулася цікава і пізнавальна екскурсія для тих, кого зацікавили професії, які можна здобути в Радивилові.

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Василь Семеренко

Василь Семеренко

редактор районної газети "Прапор перемоги", член Національної спілки журналістів України

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