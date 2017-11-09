Ярмарок професій допомагає визначитися

Сьогодні в будинку культури міста Радивилова районний центр зайнятості провів ярмарок професій для старшокласників загальноосвітніх закладів.

Були представники майже двох десятків навчальних закладів Західної України – Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк); Національного університету водного господарства та природокористування (Рівне); Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.Ґжицького та Львівського національного аграрного університету, Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Т.Шевченка, багатьох коледжів і профліцеїв нашого краю. Можна було докладно ознайомитися з умовами навчання в цих закладах.

Представник Радивилівського профліцею методист Володимир Павлов, зокрема, докладно розповівши про навчальний заклад, запросив юнаків і дівчат, які стоять перед вибором майбутньої професії, ознайомитися з матеріально-технічною базою ліцею. Відбулася цікава і пізнавальна екскурсія для тих, кого зацікавили професії, які можна здобути в Радивилові.