Яскрава палітра цих літніх днів

Купальськими веселощами відзначають народне свято Івана Купала й на Радивилівщині. Вчора, наприклад, його святкували в селі Опарипси Бугаївської сільради, а сьогодні розважальні заходи Радивилівська об’єднана територіальна громада намітила провести біля ставу в селі Немирівці (напроти району електромемерж, з 17 год. 30 хв.).

⇒16 липня в приміщенні колишнього кінотеатру Радивилова відбудеться концерт клубу «Надвечір’я» з нагоди його 25-річчя. Початок о 14 годині.

⇒Цілодобове відеоспостереження за лісовими масивами облаштували лісівники ДП «Дубенський лісгосп». Зокрема, 2 відеокамери встановлено і на території Радивилівського лісництва.

⇒У футбольному турнірі серед дитячо-юнацьких шкіл Рівненщини команда Радивилівської КДЮСШ виборола почесне третє місце.

⇒Львівський поет Богдан Кухта розмістив на Ютубі декілька відеозаписів із виступами дочки Тараса Чубая – Соломії, а також відомих письменників під час Дня книги в Радивилові. Ось деякі посилання на ці відео:

https://www.youtube.com/watch?v=coE9sNFG0YY

https://www.youtube.com/watch?v=afiGw4chg0E

https://www.youtube.com/watch?v=Qq5wor2tuWM

https://www.youtube.com/watch?v=lvrSQLTC7os