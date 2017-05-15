Юні радивилівські танцюристи перемогли у Львові

На Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв “Юні таланти України”, який проходив 12 – 14 травня в Львові, у Палаці культури імені Гната Хоткевича, успішно виступив зразковий дитячий ансамбль естрадного танцю «Калейдоскоп» з міста Радивилів. Він став лауреатом першої премії у третій віковій категорії і нагороджений дипломом та кубком фестивалю-конкурсу. Про це на сторінці групи «Радивилів-Radyvyliv» у Фейсбуці повідомила Яна Гуска і опублікувала ці фото.

Колектив також отримав сетифікат на 1000 євро для поїздки на один із творчих фестивалів у дитячому творчому таборі “Разом” у болгарському місті Китен на березі Чорного моря.