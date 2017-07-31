Юні радивилівські танцюристи перемогли в Болгарії

АВТОР · Липень 31, 2017Переглядів 57

У травні ми повідомляли, що на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв “Юні таланти України”, який проходив у Львові, в Палаці культури імені Гната Хоткевича, успішно виступив зразковий дитячий ансамбль естрадного танцю «Калейдоскоп» з міста Радивилів. Він став лауреатом першої премії у третій віковій категорії і був нагороджений дипломом та кубком фестивалю-конкурсу. А ще колектив отримав сетифікат на 1000 євро для поїздки на один із творчих фестивалів у дитячому творчому таборі “Разом” у болгарському місті Китен на березі Чорного моря.

Сьогодні юні радивилівські артисти повернулися з 10-денного відпочинку в Болгарії, спонені яскравих вражень. Одне з найбільш яскравих – хореографічний колектив «Калейдоскоп» (старша вікова група) здобув перемогу в творчому конкурсі «Колинове гроно». Керівник колективу – Яна Гуска. Вітаємо!

Теги:

Редактор

Редактор

головний редактор Радивилів.info

Можливо, Вам це сподобається...

1 Response

  1. Анонімний сказав:
    Липень 31, 2017 о 6:27 pm

    СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Відповіcти

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

До відома:

НАТИСКАЙ!

Зверніть увагу: