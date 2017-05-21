Юні танцюристи вшановували учасників АТО

Учора в Радивилівському міському будинку культури з концертною програмою «За покликом серця» – для учасників бойових дій у зоні АТО, їх рідних і близьких – виступив театр танцю «Радик» (Радивилів). У концерті взяли участь і учні Радивилівської дитячої школи мистецтв.

Усім тим, кому випало служити в зоні АТО, піднесли квіти. Було й частування кавою. Звучали щирі, зворушливі слова на адресу захисників незалежності України. Але головне було сказано концертними номерами, в яких в основному брали участь діти. Саме з думкою про дітей, рідний дім, сім’ю виконують свій конституційний обов’язок наші військовослужбовці.

Добірку фотознімків із концерту можна переглянути тут:

http://photo.i.ua/user/8173326/493830/?p=0&r=8824600