Ювілей педагога і краєзнавця Максима Будька

7 листопада відзначив 85-річний ювілей Максим Юхимович Будько, радивилівський краєзнавець і публіцист, один з ініціаторів відновлення в Радивилівському районі «Просвіти», керівник Радивилівського відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів, колишній інспектор шкіл райвідділу освіти, автор краєзнавчої книги «Степань» (про селище, де народився).

З нагоди 85-річчя вітання ювіляру від педагогічної спільноти та жителів Радивилівської ОТГ висловили заступник міського голови з гуманітарних питань О.Пастух, начальник відділу освіти, культури, туризму, молоді й спорту міської ради І.Ковалевська, голова районної ветеранської організації В.Бондар.

З 1975 по 1995 рік Максим Юхимович працював інспектором шкіл районного відділу освіти, викладав українську мову і літературу в міській середній школі №1. Зарекомендував себе як здібний, творчий працівник, вимогливий до себе і підлеглих. Як вчитель-методист, спеціаліст вищої категорії проводив уроки на високому методичному рівні, користувався великим авторитетом в учнів, учителів та батьків, надавав необхідну практичну допомогу вчителям-філологам. За багато років роботи на освітянській ниві Максим Юхимович неодноразово виступав як автор публікацій на професійні теми у районній пресі. Присвячує свої статті і політичним, краєзнавчим темам.

(За публікацією сайту Радивилівської ОТГ).

Фото Володимира Ящука.