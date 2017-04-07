Ювілейний концерт школи мистецтв Радивилова

У Радивилівському міському будинку культури пройшов звітний концерт Радивилівської дитячої школи мистецтв імені Германа Жуковського з нагоди її 50-річного ювілею.

Ведучими були Левценюк Яна, Гурнік Вадим і Кондик Соломія.

Спочатку фотознімки на екрані нагадали про деякі сторінки з історії школи.

Концертна програма почалася з виступу хору «Камертон» під керівництвом Клюй С.В. Свою майстерність продемонструвала бандуристка Оксана Кошельник. Виступили ансамбль гітаристів (керівник Борейчук О.С.), вокальний ансамбль старших класів (керівник Михайлова М.М).польку на флейті виконав Павло Капуста (клас Пизова С.І.), концертмейстер Айрієва О.А.

Взагалі в концерті були різнохарактерні номери. Грали ансамбль скрипалів (керівник і концертмейстер Сисак О.С.), баяністка Анджеліка Андріюк (клас викладача Бондарчук Н.С.), гітарист Олександр Мартинюк, співала Уляна Бабак (пісня «Ой летіли дикі гуси»).

Теплими оплесками зустрічали глядачі і слухачі фортепіанний дует Діани Кіщун та Яни Гунько, вокальний ансамбль «Світанок», ансамбль народних інструментів «Дивограй».

Були представлені в концерті через фотодобірку музичні сім’ї (Сисаки, Боярчуки, Борейчуки, Сірки).

Багатьом запам’ятається виступ Сергія Гущі, ансамблю старших скрипалів, ансамблю акордеоністів (під керівництвом Бондарчук Н.С.), Марти Гунько (фортепіанне слово), ансамблю бандуристів.

Затим грало тріо саксофоністів, співав вокальний ансамбль молодших класів, радували своєю грою бандуристка Ірина Струкало, ансамбль випускників школи, співав маленький Тимофій Собчук.

Дуже гарно виконав ноктюрн на фортепіано Дмитро Прокопець. Сподобався всім ансамбль скрипалів “Сузір’я” з колишніх учнів школи (керівник Бохонко В.М.).

Академічний хор викладачів під керівництвом Михайлової М.М. проспівав пісню «Прощай, любове, та в нас віра єдина».

Були й виступи Богдани Мамчур, випускниці 2016 року, Юлії

Бабич, ансамблю скрипалів «Пірати карібського моря» (керівник Сисак О.С., концертмейстер Сірко А.А.).

Були на творчому звіті й інші виступи та привітання від колишніх учнів.

На свято навчального закладу прийшли з привітаннями також міський голова Радивилова (об’єднаної територіальної громади) М.Карапетян, голова Радивилівської райдержадміністрації О.Ващук, керуючий справами Радивилівської районної ради А.Тимошейко.

Більше фото дивитися тут:

https://www.facebook.com/pg/radvok/photos/?tab=album&album_id=260854890991341

Фото Антона Водяного.