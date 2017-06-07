З інформаційної мозаїки Радивилівщини

На обласному фестивалі вокально-хорового мистецтва “Поліський краю дорогий…” від Козинської об’єднаної територіальної громади виступили викладач по класу бандури Козинської дитячої музичної школи Любов Далик і вокальний гурт “Веселі молодиці” клубу села Козина (керівник Євгенія Бондар). За успішний виступ представники Козина нагороджені дипломами, зазначає сайт Козинської ОТГ Радивилівського району.

⇔У другий день свята Пресвятої Трійці, коли Церква згадує Святого Духа, у Свято-Троїцькій церкві села Крупець, де настоятелем благочиний, протоієрей Ігор Данилюк, було звершено соборне богослужіння. Божественну святкову літургію очолив канцлер Рівненської єпархії протоієрей Сергій Лучанін. Йому співслужили настоятель храму, благочинний Демидівщини протоієрей Василь Іваник, духовенство із сусідніх парафій та протодиякон Василь Стефанишин. (За інформацією сайту Крупецької ОТГ).

⇔У таборі при Радивилівському НВК “Школа №2 – ліцей” провели “Зелений день”. Майже весь день учні провели на природі, в лісі. Вчителі англійської мови підготували школярам “Пошук скарбів”, який допоміг учням і погратися, і вивчити та закріпити нові англійські слова та фрази. Вчитель фізкультури провела майстер-клас із в’язанню вузлів. Були проведені конкурси “Кращий лісовий” та “Краща мавка” (учні виготовляли костюми з природних матеріалів). Про це повідомив сайт Радивилівської ОТГ.

⇔Голова Радивилівської райдержадміністрації Олег Ващук зустрівся з представниками засобів масової інформації з нагоди Дня журналіста. Було наголошено на особливій ролі місцевих ЗМІ у формуванні національного інформаційного простору в контексті сучасних викликів та загроз інформаційній безпеці держави. Також учасники «круглого столу» обговорили необхідність об’єктивного та неупередженого висвітлення процесів реформування державного управління, місцевого самоврядування, адміністративно-територіальної реформи, земельної та медичної реформ. Своїми міркуваннями поділилися журналісти Радивилова Василь Семеренко, Людмила Грановська та інші.

⇔Відбулося чергове засідання комісії Радивилівської районної ради з питань надання матеріальної допомоги громадянам. Розглянуто 20 справ щодо надання матеріальної допомоги. Виділено допомогу на загальну суму 21600 грн.