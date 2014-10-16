З історії одного християнського храму в Радивилові

Минувшина Радивилова багата на історію не лише українського, а й російського, білоруського, польського, єврейського народів. Про це свідчать численні краєзнавчі пам’ятки. Фасади старих будинків – сучасників минулої епохи,старовинні цвинтарі, частково або повністю знищені безбожною комуністичною владою, і культові споруди. Серед них – одна з малодосліджених – Свято-Вознесенська церква.

Донедавна було мало відомо про історію цієї духовної святині (колишнього костелу) . Але заповнити прогалину допомогли студенти Ягелонського та Краківського університетів Республіки Польща, які побували в Радивилові з мистецтвознавчою місією. Вони досліджували історію католицьких храмів на теренах Волині. Студенти надали мені відомості про костели колишнього Дубенського воєводства, вміщені в книзі Леона Попека «Римо-католицькі святині на Волині».

Тут на сорінках 61-62 є відомості про радивилівський костел імені Семи Ран Пресвятої Богородиці Діви Марії.

Найдавніший документ із згадкою про цей храм знаходимо в актах Луцького синоду за 1726 рік, де є перелік знищених костелів. В актах кременецьких за 28.06.1735 р. зафіксовано факт руйнування костелу 16.07.1731 року — за правління князя Олександра Любомирського. Ніде не збереглося зображення тогочасної культової будівлі.

Новий дерев’яний костел вибудували в Радзивилові (Радивилові) в 1760 році — за ксьондза Павла Моклака. Храм проіснував до 1840 року і постраждав унаслідок пожежі. Був відбудований зусиллями парафіян та під опікою ксьондза Станіслава Саратовського.

Йозиф Нагродський, власник села Сестратина (Сестрятина), виконуючи останню волю свого покійного дядька Болеслава Янковського, в 1933-1934 роках збудував мурований костел на місці дерев’яного. Фундаторами будівництва були також землевласники Нагродський і Козакевич, а також католики з міста і навколишніх сіл. Досить цікавими є відомості місцевих старожилів про те, як велося будівництво. Закладено глибокий фундамент, стіни до шести ліктів, цеглу виготовляли вручну в спеціальних формах, випікали природним способом. Щодня на будові працювало понад тридцять майстрів та більше ста підручних. Який вигляд мала будова, бачимо зі світлини 1933 року. Парафія в 1938 році нараховувала 2100 вірних. Останнім священиком був ксьондз Миколай Бродецький (1895 — 1949 р.р.), висвячений у 1919 році.

До парафії костелу належали 17 поселень: Радзивилів, Балки, Батьків, Башарівка, Бугаївка, Гаї-Лев’ятинські, Копані, Крижі, Лев’ятин, Опарипси, Перенятин, Підзамче, Сирнова, Сестратин, Срібне, Стоянівка, Суходоли (село було неподалік від Лев’ятина в лісі), Воля Пілсудського (поселення між Опарипсами і Лев’ятином).

Після війни культову будівлю пристосували під будинок культури, затим тут був спортзал дитячо-юнацької спортшколи. 24 квітня 1985 року тут на постаменті стояли перед перезахороненням на меморіал Слави чотири труни, обшиті червоним полотном, – з останками Героїв Радянського Союзу кавалериста Опанаса Волковенка, артилериста Павла Стрижака, льотчиків Андрія Демьохіна і Миколи Маркелова (до того були поховані в сквері приблизно напроти колишнього костелу). Змінювалася почесна варта воїнів Бродівського гарнізону.

З 1997 року храм використовується парафією Української православної церкви Київського патріархату. Першим православним священиком тут був протоієрей Микола Чудовець. Тривають ремонтно-реставраційні роботи. У 2010 році над храмом піднісся перший купол – купол дзвіниці з дзвонами, виготовленими на пожертви меценатів – членів сім’ї Ткачуків.

Василь ЯРМУСЬ, краєзнавець. (Фото храму: Володимир ЯЩУК).