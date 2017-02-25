З концертом у Радивилові – Степан Гіга і його родина

25 лютого в ущерть заповненому Радивилівському міському будинку культури з великим концертом виступив народний артист України Степан Гіга. У цьому задушевному, зворушливому дійстві взяли участь і співаки з його родини – дочка, заслужена артистка України Квітослава Гіга, син, заслужений працівник естрадного мистецтва Степан Гіга-молодший, внук Даня. Усмішки й анекдоти розповідав заслужений артист України Ігор Мельник.

Попереднього разу Степан Гіга виступав у Радивилові на багатолюдному стадіоні «Колос “ 2012 року в ході передвиборної кампанії (тоді ж співав поп-гурт «Дзідзьо»).

Теперішній концерт засвідчив, що шанувальників таланту Степана Гіги в Радивилові не меншає. Мало того, за останніх три десятки років у нашому місті виступило більше тридцяти народних і заслужених артистів, однак такої підтримки залу, як сьогодні, здається, вдавалося добитися лише двом-трьом.

Артисти співали справді з піднесенням, тонко передаючи свій настрій глядачам. Тому вони й влаштовували бурхливі овації і довго не відпускали зі сцени і Степана Гігу, і інших співаків. Причому слід зазначити, що на концерт прийшли не тільки люди середнього та старшого віку, яким традиційно адресують такий репертуар, але й була молодь.