Дорогі жінки!

Прийміть щирі вітання з Міжнародним жіночим днем 8 Березня. Сьогодні світ змінюється невловимо швидко, але місце Жінки як і раніше в його центрі! Жінка завжди – втілення турботи, справедливості та милосердя, уособлення тепла і затишку, джерело натхнення. Завдяки Вам вирішуються найскладніші конфлікти, відбуваються подвиги, триває життя на землі. Жінка є цікавою та непередбачуваною, розумною та примхливою, спокійною та мудрою.

Сьогодні Ви берете активну участь у всіх сферах життя, вносите неоціненний вклад у соціально-економічний розвиток нашого краю та всієї країни. Серед Вас є відомі політики і вчені, громадські діячі і керівники великих підприємств і організацій, вчителі і лікарі, спортсмени і міліціонери, діячі культури і службовці. Ми, чоловіки, схиляємось перед головним жіночим талантом – віддавати свої найкращі якості близьким людям: душевне тепло, щедрість, людяність.

У цей святковий день бажаю Вам здоров’я, миру і любові, щастя і радості, квітів і посмішок, поваги від колег, добра від людей, щирого кохання, родинного добробуту.

Нехай кожна з Вас щодня відчуває себе єдиною і неповторною, а здійснення Ваших мрій і бажань буде високою метою для всіх справжніх чоловіків!

Зі святом Вас, дорога наша прекрасна половина!

Голова районної ради – Володимир Кондик. (Опубліковано на сайті Радивилівської районної ради).

Редакція видання Радивилів.info приєднується до цих привітань.